В Крыму просят ввести квоту на ввоз столового винограда в Россию

Перед завершением весенней сессии Государственная дума РФ в итоговом чтении понизила ставку НДС с 20% до 10% на продажу в России фруктов и ягод — в том числе винограда. По плану депутатов, следующим шагом в поддержке отечественных предпринимателей будут адресные льготы владельцам российских виноградников.

Какое значение это имеет для российских виноградарей, на какие льготы и поправки в законе они рассчитывают и сможет ли в итоге виноград стать дешевле для покупателей? Об этом Федеральному агентству новостей рассказал Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Республики Крым — одного из лидеров России по производству винограда.

«Снижение ставки НДС с 20% до 10% на продажу фруктов и ягод в России, безусловно, понизит сумму налоговых отчислений предприятиями, осуществляющими производство винограда, — считает крымский министр. — Но на стоимости винограда это не отразится, поскольку есть тенденция ежегодного повышения стоимости посадочного материала, средств защиты растений, вспомогательных материалов, используемых для ухода за растениями и для сооружения шпалеры, горюче-смазочных материалов, материалов, используемых для установки капельного орошения».

С 2014 года виноградари Республики Крым получают государственную поддержку на закладку виноградников, сооружение шпалеры на молодых виноградниках и уход за молодыми виноградниками, напомнил Андрей Рюмшин, а 6 сентября 2016 года Совет министров Республики Крым принял постановление для поднятия авторитета крымского вина.

Оно позволяет виноделам Крыма производить качественный винодельческий продукт с защищенным географическим указанием «Крым» и защищенным наименованием места происхождения из винограда, выращенного на территории Республики Крым, и уйти от пресловутого названия «винный напиток».

«Сейчас есть тенденция к ввозу столового винограда импортного происхождения, который хранится с использованием большего количества антисептиков и консервантов — а их применение негативно сказывается на безопасности продукта, — объясняет Андрей Рюмшин. — Это мешает реализовывать отечественный столовый виноград, срок хранения которого ограничен. В связи с этим производители винограда Республики Крым предлагают рассмотреть возможность введения тарифной квоты в отношении столового винограда, ввозимого на территорию Российской Федерации, на основе прогнозного баланса спроса и предложения».

Как рассказал ФАН министр сельского хозяйства, сейчас в Крыму товарным производством винограда занимаются 119 субъектов хозяйственной деятельности. На 2018 год в Крыму зарегистрировано 25 предприятий — из них 17 предприятий полного цикла, два предприятия первичного виноделия и шесть предприятий вторичного виноделия.

По данным Минсельхоза на 2018 год, с момента перехода Крыма под российский флаг площадь посадки виноградников в Крыму увеличилась почти в 3 раза благодаря государственной поддержке и составила более 18 тыс. га. Посадка виноградников увеличилась с 250 га в 2014 году до 674 га в 2017 году. За 5 лет Россия выделила более 1 млрд рублей на поддержку виноградарства в Крыму.

Первыми виноделами на полуострове были профессиональные ценители вина — греки, а вот Османский период владычества печально сказался на виноградарстве: виноделов-мусульман за производство вина наказывали палками. Считается, что второе дыхание виноделие на полуострове обрело при первом присоединении Крыма к России в эпоху Екатерины II. Тогда переселенцам в Крым выдавали для обязательной посадки виноградные черенки, а князь Потемкин отдавал специальные наказы правительству крымской области о наблюдении за казенными садами и «умножении винограда час от часу».

Уже в то время крымские виноделы жаловались на конкуренцию иностранных вин и дешевых приднестровских и просили об увеличении пошлин на ввоз иностранных вин — об этом писал историк-энциклопедист Петр Паллас. В XIX веке государство пыталось поддержать отрасль субсидиями, льготной раздачей земель под виноградники и повышением пошлин на иностранные вина, а также ограничением их ввоза.

В XX веке, помимо войны, виноградники в буквальном смысле подкосил декрет «О борьбе с пьянством и алкоголизмом». Сейчас, после десятилетий нещадной вырубки, в Крыму снова работают заводы с громкими именами: «Массандра», «Инкерманский завод», «Солнечная долина», «Сатера» и развиваются частные винодельни «Золотая балка», Alma Valley, UPPA Winery и другие.