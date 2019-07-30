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Долгожительница из Бельгии раскрыла секрет своего здоровья

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Долгожительница из Бельгии раскрыла секрет своего здоровья

Брюссель, 30 июля. Долгожительница из бельгийского городка Мейзен назвала секретом своего здоровья и долголетия пиво. Об этом сообщает портал RTL Today.

По данным ресурса, 97-летняя Робертина практически семь дней в неделю появляется в местном баре, пропуская лишь среды, когда у заведения выходной. По словам женщины, в день она выпивает от 12 до 20 стаканов пива. При этом ее рекорд составляет 22 стакана этого напитка в день, пишет «ФедералПресс».

Пожилая бельгийка стала завсегдатаем бара в 2001 году и уверена, что ежедневная доза пива заменяет ей любые медицинские препараты и лекарства. По ее словам, за последние четыре года она болела лишь дважды, сообщает «Царьград».

Как сообщало издание «Утро.ру», итальянские ученые установили, что пиво в небольших дозах не только не вредит здоровью, но и способствует снижению лишнего веса. Эксперты отмечали, что пиво содержит большое количество полезных для организма веществ, среди которых калий, магний, цинк, селен и витамины группы B.

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