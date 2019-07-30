Собянин заверил, что полиция не даст оппозиции устроить новую провокацию в Москве

Москва, 30 июля. Либертарианская партия готовит новую провокацию в Москве в субботу, 3 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что представители этой политической организации отказались проводить акцию на проспекте Академика Сахарова. Это место было согласовано с властями, но пресс-секретарь движения Дарья Петрушенко заявила, что «их это не устраивает». Собянин напомнил, что 20 июля на проспекте Академика Сахарова был проведен такой же митинг, по заявке этой партии.
«Но сейчас организаторы отказались проводить согласованный митинг и по ходу готовят новую провокацию для горожан», — подчеркнул Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
В связи с этим политик заверил, что полиция, как и 27 июля, сможет обеспечить охрану общественного порядка, и сделает все возможное, чтобы жители и гости города не пострадали.
Напомним, участвовать в запрещенной акции в минувшую субботу россиян призывали недопущенные к выборам самовыдвиженцы. Среди них, в частности, была «юрист» так называемого ФБК блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Александр Соловьев и многие другие.
При этом прокуратура после того того, как в соцсетях начали появляться призывы к москвичам присоединиться к этой сходке, уведомила «оппозиционеров» о последствиях нарушения законодательства.
Однако доводы ведомства были проигнорированы, и митинг был проведен. Позже выяснилось, что на него подвозили массовку из регионов за деньги. Нанятые провокаторы бросались на полицию, распыляли газ из перцовых баллончиков, швыряли бутылки и даже урны в бойцов ОМОН. Нарушители были задержаны. Некоторые из них уже признали свою вину.