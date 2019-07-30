Собянин заверил, что полиция не даст оппозиции устроить новую провокацию в Москве

Москва, 30 июля. Либертарианская партия готовит новую провокацию в Москве в субботу, 3 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что представители этой политической организации отказались проводить акцию на проспекте Академика Сахарова. Это место было согласовано с властями, но пресс-секретарь движения Дарья Петрушенко заявила, что «их это не устраивает».​​ Собянин напомнил, что 20 июля на проспекте Академика Сахарова был проведен такой же митинг, по заявке этой партии.

«Но сейчас организаторы отказались проводить согласованный митинг и по ходу готовят новую провокацию для горожан», — подчеркнул Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

В связи с этим политик заверил, что полиция, как и 27 июля, сможет обеспечить охрану общественного порядка, и сделает все возможное, чтобы жители и гости города не пострадали.

Напомним, участвовать в запрещенной акции в минувшую субботу россиян призывали недопущенные к выборам самовыдвиженцы. Среди них, в частности, была «юрист» так называемого ФБК блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Александр Соловьев и многие другие.

При этом прокуратура после того того, как в соцсетях начали появляться призывы к москвичам присоединиться к этой сходке, уведомила «оппозиционеров» о последствиях нарушения законодательства.

Однако доводы ведомства были проигнорированы, и митинг был проведен. Позже выяснилось, что на него подвозили массовку из регионов за деньги. Нанятые провокаторы бросались на полицию, распыляли газ из перцовых баллончиков, швыряли бутылки и даже урны в бойцов ОМОН. Нарушители были задержаны. Некоторые из них уже признали свою вину.