Еще один фигурант дела о разбое сотрудников ФСБ признал свою вину

Москва, 30 июля. Майор управления «К» ФСБ Александр Карелин, который является фигурантом дела о разбойном нападении, признал свою вину. Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко в Московском окружном военном суде (МОВС).

Слюсаренко заявил, что его подзащитный раскаивается в совершенном преступлении. Также адвокат рассказал, что Карелин и его родственники предпринимают все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба. На данный момент похищенные средства частично возвращены, сообщает ТАСС.

Напомним, фигурантами дела о разбойном нападении являются семь человек. В начале июля двух из них отправили под домашний арест, остальных поместили под стражу. По версии следствия, сотрудники ФСБ причастны к разбойному нападению, которое произошло в здании банка «Металлург» и похищению 136,5 миллиона рублей, сообщает НСН.

Отметим, что среди задержанных есть сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел», сотрудник столичного УФНС и офицеры управления «К» ФСБ России. На настоящий момент пять фигурантов уже признали свою вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием, пишет KP.RU.

Ранее сообщалось, что явку с повинной написали Александр Власов и Хетаг Маргиев. При этом Власов просил освободить его из-под стражи на основании сотрудничества со следствием, однако суд не удовлетворил просьбу и признал его арест законным.