Земфира рассказала о встрече с разбившим ее Mercedes фанатом

Москва, 30 июля. Рок-исполнительница Земфира рассказала подробности нападения безумного фаната на ее Mercedes в Москве. Певица отметила, что до этого пересекалась с ним на улице.

Земфира подтвердила, что нападение на ее автомобиль было не первой попыткой некого Олега из Подмосковья вступить с ней в контакт. Певица пояснила, что время от времени ей приходится общаться с не совсем адекватными людьми.

«Я видела его прошлой зимой, — приводит ее слова «Московский комсомолец». — Объясню: периодически ко мне приходят неадекватные граждане, пытаются вступить в разговор, но я всегда веду себя одинаково — стараюсь встречу тут же завершить, предупреждаю, что вызову наряд полиции».

Исполнительница добавила, что предыдущая встреча с Олегом у нее затянулась, так как из-за него она не могла попасть домой.

«У меня не было возможности зайти в подъезд, я шла с тренировки и по пути зашла в магазин, поэтому руки были заняты, — пояснила она. — Внутрь я попала только вместе с соседкой с собакой. А пока никого не было, мы стояли, и он морочил мне голову минут 15».

Исполнительница добавила, что речь собеседника была бессвязной. Кроме того, он признался ей, что родители отвели его в запрещенную в РФ секту «Свидетели Иеговы».

На этот раз мужчина разбил машину певицы и даже не пытался скрыться с места преступления.

«Он даже не пытался скрыться, там логическое мышление отсутствует, — констатировала звезда. — Он стоял и думал, как меня вызвать, думал, разобьет стекло, и сработает сигнализация, а я ее не ставила…»

Накануне стало известно, что безумный фанат Земфиры, который разбил ее Merсedes, может получить штраф в размере 40 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.