Глава МИД Украины признался, почему швырнул бумаги на переговорах с Лавровым

Киев, 30 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию в СМИ о том, что он якобы повздорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в «нормандском формате» в Париже.

Ранее украинские СМИ писали, что встреча в «нормандском формате» представителей Франции, Германии, России и Украины 3 марта 2016 года закончилась руганью между Климкиным и Лавровым. Украинский министр признался, что швырнул бумаги во время встречи с Лавровым.

«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент. <…> В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — рассказал Климкин в комментарии агентству «Укринформ».

Глава МИД Украины объяснил свою выходку тем, что на встрече обсуждалась судьба осужденных в России украинцев. При этом Климкин рассказал, что при встрече обменивается с главой МИД РФ рукопожатием.

«Это не значит, что мы лично хорошо относимся друг к другу, но, тем не менее, мы жмем руки как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом», — объяснил дипломат.

Украинская Рада ранее дважды отказалась отправить Климкина в отставку. Дипломат впервые попросил об отставке в середине мая. Он также завил о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду. 30 мая президент страны Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении министра, однако депутаты не поддержали его отставку. Зеленский затем повторно попросил Раду отправить в отставку Климкина и потребовал привлечь его к дисциплинарной ответственности, однако парламент вновь отказался отстранить Климкина от должности.