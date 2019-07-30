В Совфеде отреагировали на фантастические идеи Киева по «возвращению» Крыма

Москва, 30 июля. Украина никогда не сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию, заявил российский сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление так называемого «постпред президента Украины в Крыму» Антона Кориневича по «возвращению» полуострова.

Ранее Кориневич рассказал о планах президента Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма. По его словам, Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по полуострову, сообщил «Ридус». По его мнение к обсуждению статуса российского Крыма следует подключить страны-участницы «нормандского формата», а также США и Турцию. В Киеве считают, что этот шаг якобы может стать первым на пути пересмотра принадлежности полуострова, отметило «Утро.ру».

Сенатор от крымского региона отметил, что подобного рода идеи могут исходить либо от «фантазера, либо дилетанта в международной политике». Крым уже никогда не изменит свой статус, подчеркнул чиновник.

«Российский статус Крыма уже никогда не изменится, ни при каких условиях и ни при какой помощи, в том числе от США или Турции», — отреагировал член Совета Федерации в беседе с РИА Новости на фантастические идеи Киева по «возвращению» Крыма.

Цеков посоветовал украинским властям инициировать восстановление нормальных отношений с Россией и крымчанами.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в свою очередь отметил, что под новыми площадками переговоров Киев подразумевает доминирование только своей позиции, все остальные мнения заранее считаются ошибочными.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно заявляла, что полуостров стал российским абсолютно законно, однако Киев и ряд западных стран решение крымчан не признают. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.