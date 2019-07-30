Собянин заявил, что провокаторы вынудили полицию применить силу на незаконном митинге

Москва, 30 июля. Применение силы сотрудниками правоохранительных органов на незаконной акции в Москве 27 июля было адекватно происходящему. С такой оценкой выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что на протяжении нескольких дней перед митингом проходили несанкционированные акции на Трубной площади, и полиция почти не реагировала на них.

«Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал. Они перешли к активным действиям: попыткам перекрытия дорог, блокирования улиц, нападения на полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. И я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг», — сказал Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

По его словам, 27 июля за медицинской помощью обратились несколько десятков человек. К 29 июля в больницах оставались двое из них, а 30 июля они были выписаны. Мэр Москвы выразил сожаление в связи с тем, что в результате событий 27 июля пострадали люди.

«Сколько бы их ни было, все равно очень жаль. Пострадали несколько росгвардейцев и полицейских, все они на совести организаторов беспорядков. Не все пришедшие ожидали такого развития событий», — добавил Сергей Собянин.

Напомним, 27 июля не допущенные из-за недействительных подписей к выборам депутатов Мосгордумы выдвиженцы из числа представителей так называемой оппозиции организовали незаконный митинг. При этом организаторы несанкционированной акции привлекли провокаторов из разных регионов. Они выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. Некоторые участники акции предприняли попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов: бросали в них куски асфальта и бутылки. Также сообщалось о распылении перцового баллончика и стало известно об избиении полицейского. Особо агрессивные участники незаконной акции были задержаны.