Москва, 30 июля. Специалистами был назван самый популярный курорт у россиян. Сочи сегодня является самым популярным курортом среди россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, Сочи — самый посещаемый российский курорт, который удерживает пальму первенства после зимней Олимпиады — 2014. В эфире радио «Вести FM» она подчеркнула, что в Сочи отдыхают больше россиян, чем в Турции. В 2019 году значительно вырос спрос на крымские курорты. При этом цены на отдых на полуострове по сравнению с прошлым годом не изменились.

По данным администрации Сочи, в 2019 году первые два месяца лета в Сочи отдохнуло уже свыше 1,7 миллиона человек. С начала года курорт принял уже более 3,5 миллиона туристов.

Напомним, поселки Черноморское и Межводное в Крыму, Агой и Дедеркой в Краснодарском крае предлагают самый бюджетный отдых на море для самостоятельных туристов летом 2019 года.

Специалисты проанализировали данные о забронированных и оплаченных путешественниками номерах в приморских населенных пунктах. Ими были названы самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море в России.

Как пишет портал Tvil.ru, c 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе. Кроме того, в список недорогих курортов вошли Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края, а также расположенные в Крыму поселки Новоотрадное, Межводное, Стерегущее и Уютное.

Дешевле всего жизнь в поселке Дедеркой. За сутки проживания здесь нужно будет оплатить 1,3 тысячи рублей, на втором месте – Новотрадное с 1,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее были названы самые популярные города Европы для летнего отдыха. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Тиват и Бургас.

По данным сервиса путешествий Туту.ру, спрос европейское направление у российских туристов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, стабильно высокий. На долю городов Европы приходятся 8,7% всех купленных билетов на летние месяцы, что соответствует показателю прошлого года.

Средняя стоимость билетов также сохранилась примерно на уровне 2018 года. В прошлом году цена авиаперелета в обе стороны составляла 24 тысячи рублей, в этом году этот показатель составил 24,2 тысячи рублей.

Кроме того, тройка самых популярных у россиян городов Европы для летнего отдыха также практически не изменилась. Первое место занимает Тиват, черногорский курорт предпочитают 9,7% россиян, отправляющихся в Европу. Второе место досталось болгарскому Бургасу – 5,8% от купленных авиабилетов в Европу. Замыкает тройку самых популярных европейских направлений Барселона с 3,5% купленных билетов. В прошлом году на третьей строчке располагалась Прага, в этом году столица Чехии оказалась на четвертом месте.

Кроме того, специалисты назвали самые популярные курорты стран СНГ, где можно отдохнуть летом 2019 года. Рейтинг был составлен на основании анализа посещаемости этих курортов туристами из России, а также развитости инфраструктуры.

Экспертами были названы самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом. Согласно данным компании «Турстат», самыми привлекательными для туристов являются Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль, расположенное в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, а также курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря в Азербайдажане, озеро Севан в Армении.