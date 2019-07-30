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Россия

Назван самый популярный курорт у россиян

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Назван самый популярный курорт у россиян

Москва, 30 июля. Специалистами был назван самый популярный курорт у россиян. Сочи сегодня является самым популярным курортом среди россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, Сочи — самый посещаемый российский курорт, который удерживает пальму первенства после зимней Олимпиады — 2014. В эфире радио «Вести FM» она подчеркнула, что в Сочи отдыхают больше россиян, чем в Турции. В 2019 году значительно вырос спрос на крымские курорты. При этом цены на отдых на полуострове по сравнению с прошлым годом не изменились.

По данным администрации Сочи, в 2019 году первые два месяца лета в Сочи отдохнуло уже свыше 1,7 миллиона человек. С начала года курорт принял уже более 3,5 миллиона туристов.

Напомним, поселки Черноморское и Межводное в Крыму, Агой и Дедеркой в Краснодарском крае предлагают самый бюджетный отдых на море для самостоятельных туристов летом 2019 года.

Специалисты проанализировали данные о забронированных и оплаченных путешественниками номерах в приморских населенных пунктах. Ими были названы самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море в России.

Как пишет портал Tvil.ru, c 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе. Кроме того, в список недорогих курортов вошли Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края, а также расположенные в Крыму поселки Новоотрадное, Межводное, Стерегущее и Уютное.

Дешевле всего жизнь в поселке Дедеркой. За сутки проживания здесь нужно будет оплатить 1,3 тысячи рублей, на втором месте – Новотрадное с 1,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее были названы самые популярные города Европы для летнего отдыха. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Тиват и Бургас.

По данным сервиса путешествий Туту.ру, спрос европейское направление у российских туристов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, стабильно высокий. На долю городов Европы приходятся 8,7% всех купленных билетов на летние месяцы, что соответствует показателю прошлого года.

Средняя стоимость билетов также сохранилась примерно на уровне 2018 года. В прошлом году цена авиаперелета в обе стороны составляла 24 тысячи рублей, в этом году этот показатель составил 24,2 тысячи рублей.

Кроме того, тройка самых популярных у россиян городов Европы для летнего отдыха также практически не изменилась. Первое место занимает Тиват, черногорский курорт предпочитают 9,7% россиян, отправляющихся в Европу. Второе место досталось болгарскому Бургасу – 5,8% от купленных авиабилетов в Европу. Замыкает тройку самых популярных европейских направлений Барселона с 3,5% купленных билетов. В прошлом году на третьей строчке располагалась Прага, в этом году столица Чехии оказалась на четвертом месте.

Назван самый популярный курорт у россиян

Кроме того, специалисты назвали самые популярные курорты стран СНГ, где можно отдохнуть летом 2019 года. Рейтинг был составлен на основании анализа посещаемости этих курортов туристами из России, а также развитости инфраструктуры.

Экспертами были названы самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом. Согласно данным компании «Турстат», самыми привлекательными для туристов являются Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль, расположенное в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, а также курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря в Азербайдажане, озеро Севан в Армении.

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Источник: Вести FM
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