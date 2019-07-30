Путин потребовал не гонять россиян на диспансеризацию за тридевять земель

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы реализуемая в Сахалинской области диспансеризация населения была реальной и чтобы она проводилась по месту жительства людей. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора региона Валерием Лимаренко, когда глава субъекта федерации рассказал о 100% диспансеризации.

«Последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента, мобильные медицинские комплексы необходимо разместить там, где без них нельзя обойтись. Если же есть возможность построить медицинский объект или реставрировать его, нужно этим заняться. При этом глава государства запретил закрывать старые учреждения, пока не будут построены новые.

В мае Путин заявил, что медицина переживает период революционных перемен, что связано с всеобъемлющим внедрением во все отрасли здравоохранения новых технологий, а также итогов научных исследований.