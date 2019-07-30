Медведев поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами

Москва, 30 июля. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что региональные власти должны взять под контроль ситуацию с лесными пожарами, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.

Глава правительства провел совещание с вице-премьерами, в ходе которого обсуждалось решение проблемы лесных пожаров в Сибири. В ходе совещания министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин доложил Медевдеву, что в пяти субъектах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Иркутской области, Красноярском крае, а также республиках Саха и Бурятия. К настоящему моменту общая площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров.

В свою очередь премьер-министр призвал глав регионов взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.

«Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — отметил Медведев.

Премьер-министр также добавил, что главы регионов должны уделить особое внимание проблеме природных пожаров, поскольку в Сибири сохраняется высокий класс пожарной опасности и существует вероятность дальнейшего распространения лесных пожаров.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что лесные пожары являются «обычным природным явлением», с которым бессмысленно бороться. По его словам, большая часть пожаров сосредоточена в северных районах Сибири, где регулярно горит лес. Губернатор подчеркнул, что тушение лесных пожаров в этих районах является бессмысленным и вредным занятием.