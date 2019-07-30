Лимаренко рассказал Путину о больших планах по газификации Сахалинской области

Москва, 30 июля. Реализация инвестиционного проекта с «Газпромом», касающаяся СПГ, позволит доставлять газ в маленькие населенные пункты на острова Сахалинской области. Об этом во вторник рассказал временно исполняющий обязанности руководителя региона Валерий Лимаренко президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, на Сахалине в общей сложности 14% населения обеспечено газом​​​. Он отметил, что есть рабочий план по доставке газа в небольшие поселки и села региона.

«В этом году сдается часть объектов, которая позволяет к высокой части подключать низкую часть и раздавать газ населению», — сказал он во время встречи с главой государства.

Лимаренко заверил, что в течение ближайших пяти лет 81% трубного газа будет обеспечен населению, 19% из которого — сжиженный. По его словам, предусмотрена новая технология, которая позволяет с помощью контейнеров завозить газ в небольшие населенные пункты.

«Это инвестиционный проект, большой, интересный, который мы в настоящее время делаем с Алексеем Миллером», — отметил врио руководителя региона.

Лимаренко также обратил внимание на то, что с 2017 года показатели по добыче нефти увеличились на 11%, газа — на 8,3%, угля — 41,5%.