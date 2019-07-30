Волков строит новую финансовую пирамиду на задержаниях после незаконного митинга в Москве

Мошенники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» в очередной раз запустили машину по выкачиванию денег из доверчивых россиян, пообещав всем задержанным на незаконном митинге 27 июля в Москве денежную компенсацию и защиту прав в ЕСПЧ. Но настоящими «выгодоприобретателями» станут Алексей Навальный, Леонид Волков и другие политические аферисты.

Акт невиданной щедрости

Тремя днями ранее в Москве прошла незаконная акция, организованная бывшими кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым избиркомы отказали в регистрации из-за наличия в подписных листах большого количества фальшивок, «мертвых душ» и недействительных паспортных данных избирателей.

Несанкционированный властью митинг закончился вполне ожидаемо — полиция задержала 1074 нарушителя, среди которых были провокаторы, пытающиеся обострить ситуацию на улицах города и подтолкнуть граждан к столкновениям с правоохранительными органами. Однако агрессия была оперативно купирована профессиональной работой полицейских, не допустивших причинение серьезного ущерба имуществу и жителям города.

В так называемом ФБК статус задержанных трактовали по-своему. Подменяя понятия и называя нелегальную акцию «встречей с избирателями», всех выставили «жертвами режима», пообещав денежную компенсацию за «отдых в автозаках» и административные штрафы.

Об этом акте невиданной щедрости в своем Twitter сообщил менеджер проектов ФБК Леонид Волков. По его словам, ФБК также готов оказать помощь с подачей жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Правда, на деньги могут рассчитывать лишь те, кто согласится обжаловать решения о задержании и штрафы.

Свежо предание, да верится с трудом

Получат ли свои компенсации участники незаконного митинга — большой вопрос. Дело в том, что ФБК ранее уже пыталося провести такую акцию с выплатами и обращениями в ЕСПЧ, но ее итоги вряд ли можно назвать удачными. Незаконные митинги в марте 2017 года, проходившие по всей России, — хороший тому пример.

Блогер Алексей Навальный до проведения и после окончания обещал всем задержанным во всероссийской акции помощь при обращении в ЕСПЧ, выплату компенсаций в размере 10 тыс. евро и поддержку в оплате административных штрафов.





Однако после оценки масштаба трат Навальный сменил тактику, отказавшись от своих обещаний и перекинув бремя оплаты штрафов на доверчивых россиян. Он просто открыл сбор денег с граждан, прямо заявив, что ФБК не может всем помочь. Тогда блогер также заявил, что участники акций должны больше думать о борьбе с режимом, а не о своей судьбе.

Позднее Навальный рассыпался в благодарностях жертвователям за их участие и радовался, что самому Фонду не пришлось самостоятельно выплачивать несколько десятков миллионов рублей. Если отдать столько денег, то как потом летать в Сорренто?

Навальный также невнятно объяснил россиянам, что обжалование в ЕСПЧ чего-либо — процесс сложный, долгий и не гарантирующий удовлетворение требований.

Поэтому неудивительно, что позднее школьники, участвовавшие в незаконном митинге на Тверской, устраивали пикеты около ИВС, где отбывал наказание Навальный, и выпрашивали у блогера долгожданные 10 тыс. евро, справедливо считая основателя ФБК обманщиком.

Примечателен и другой факт: жалобы, поданные в ЕСПЧ по митингам в марте 2017 года, активно оспариваются министерством юстиции России. Например, сейчас стало известно, что Минюст подал жалобу в Большую палату ЕСПЧ по делу Эльвиры Дмитриевой, которая организовывала незаконный митинг в Казани весной 2017 года.

Российское ведомство законно отказалось выплачивать ей компенсацию, апеллируя к незаконности ее действий и нарушению российских законов. А если какие-то иски и удовлетворяются, то люди все равно не видят обещанной баснословной суммы.

Бизнес на незаконных митингах

Эксперты и бывшие работники ФБК так и вовсе считают, что Навальный использует обращения в ЕСПЧ для личной выгоды. Во-первых, жалобы в Европейский суд позволяют дискредитировать Россию на международной арене, показывая, что в РФ якобы не соблюдаются права граждан. Так называемой оппозиции РФ это выгодно, а западные кураторы хорошо оплачивают отработку нужной им повестки для СМИ. Об этом ранее неоднократно говорили политологи Сергей Простаков и Леонид Крутаков.

Во-вторых, Навальный и его команда юристов неплохо зарабатывают на подобных обращениях. Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов рассказывал, что для блогера суды в Страсбурге — хороший бизнес. Несколько лет назад услуги правозащитников ФБК по сопровождению дел в ЕСПЧ стоили очень дорого: первая консультация — 400 евро, подготовка иска могла достигать 10 тыс. евро (в зависимости от дела — уголовное, административное и т. д.), а присутствие юриста на заседании стоило 100 евро в час.

Люди, которые обращаются в ЕСПЧ через Навального, получают не те суммы, на которые рассчитывают изначально. Они вынуждены оплачивать работу. Зато сам основатель ФБК обогащается и пополняет свое портфолио успешными делами.

В частности, Игорь Тарасов выиграл в ЕСПЧ дело о его задержании за одиночный пикет — и отдал внушительную часть компенсации Фонду. Не исключено, что свою долю в отдельном порядке получил и сам Навальный.

Эксперты также не исключают, что в Страсбурге у Навального может быть свой «решала», который помогает ФБК в принятии решений, противоречащих законам России и европейским конвенциям.

Финансовые пирамиды

В конечном итоге получается, что Навальный, Волков и другие политические аферисты ФБК используют незаконные митинги как бизнес-схему для собственного обогащения. Сначала всеми правдами и неправдами загоняют людей на незаконные акции, а потом обещают помощь с компенсациями и ЕСПЧ, забирая при обжаловании большую часть выплат. Организовав нелегальный митинг 27 июля, мошенники ФБК в очередной раз запустили машину по выкачиванию денег из доверчивых россиян.

Напомним, журналисты неоднократно уличали Леонида Волкова в организации преступных схем, в которых основным средством для манипуляций являлись деньги жертвователей. Например, Волков занимался сбором донатов с россиян во время президентской компании Навального. Однако деньги оставлял у себя в кармане посредством махинаций с биткоин-кошельками и банковскими счетами.

По мнению экспертов, он сознательно обманывал россиян и просил их скинуться деньгами на то, что никогда не будет выполнено. Подобные «финансовые пирамиды» помогли сотруднику ФБК, официально зарабатывающему около 15 тыс. рублей в месяц, купить элитную недвижимость — таунсхаус в престижном поселке «Орлов» и дом в Люксембурге стоимостью в 700 тыс. евро.