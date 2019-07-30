После провала Мюллера Трамп начал карать заговорщиков против себя

Провал слушаний в Конгрессе США на прошлой неделе однозначно и ясно доказал, что весь доклад экс-спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому «российскому вмешательству» был от начала и до конца мистификацией и опасной политической авантюрой. Как и любая авантюра, это расследование не принесло своим инициаторам ничего, кроме лопнувших надежд на импичмент президента Дональда Трампа.

Более того, сегодня начинают сбываться самые мрачные опасения инициаторов «Рашагейта»: не сумев за годы упорной работы найти ни единого факта «пророссийского сговора», они подставили себя под сокрушительный удар, растоптав собственную репутацию, а некоторые — и карьеру.

Трамп незамедлительно воспользовался идеальным моментом, обернув провал Мюллера в собственную пользу. Спустя всего четыре дня после позорных слушаний в Конгрессе было объявлено о первой жертве «чистки» в Белом доме: в воскресение президент США сообщил об увольнении главы Национальной разведки Дэна Коутса. Что ж, проигравший платит.

Коутс был ярым защитником идеи о «российском вмешательстве», за что попал со стороны своих однопартийцев-республиканцев под подозрение в негласной работе на Мюллера. Эти подозрения, скорее всего, имели под собой почву. Ведь в задачи Национальной разведки США входит координация всех 16 американских спецслужб, применяющих не только скрытное наблюдение, кибершпионаж и банальную прослушку, но и прочие методы сбора информации и доказательной базы, причем любой ценой.

Еще в марте 2017 года, до назначения Мюллера спецпрокурором, будучи только кандидатом на пост директора Нацразведки, Коутс громче всех призывал начать расследование «влияния России на исход выборов в США». Наверняка своим назначением Коутс обязан именно таким клятвенным обещаниям «накопать» компромат на Трампа и, заодно, выставить Москву в роли «мирового врага свободных выборов и демократии».

Как один из ярких представителей американского «глубинного государства», Коутс последовательно повышал градус напряженности в отношениях между США и Россией, убеждая всех в том, что и в 2020 году Москва обязательно будет самым наглым образом вмешиваться в американские выборы.

Ход «расследования» Мюллера явил миру грязные методы работы спецслужб США под руководством Коутса: от банальной фабрикации отсутствующих доказательств, жесткого давления на свидетелей и шпионажа за собственными согражданами — до открытого нарушения международных норм и слежки за гражданами других государств. Поэтому неудивительно, что построенное на откровенной лжи дело о «российском вмешательстве» рассыпалось, как карточный домик от малейшего сквозняка.

Американское издание VOX — так и вовсе охарактеризовало ход слушаний в Конгрессе как «фарс и трагедия». Обозреватель этого издания Зак Бьючамп считает, что «показательные выступления» Мюллера перед конгрессменами окончились полнейшим провалом.

По его мнению, бывший спецпрокурор показал себя как неуверенный и некомпетентный руководитель, совершенно незнакомый с содержанием собственного доклада. Его ответы были оборванными и неинформативными, а порой и запутанными. Мюллер либо не мог, либо не хотел выполнять основную работу по разъяснению американской общественности вопроса «жизненно важного национального значения», отмечает Бьючамп.

Усугубив позор Мюллера, на всеобщее посмешище себя выставили и сами конгрессмены. Было слишком очевидно, как демократы изо всех сил безуспешно пытаются вложить в уста Мюллера так необходимые им слова о «препятствовании правосудию» и сговоре Трампа с Россией.

Джеки Шпейер, представляющая в Палате представителей штат Калифорния, даже дала понять Мюллеру, для чего ему выделили более 30 млн долларов налогоплательщиков.

«Вы — самый великий патриот в этой комнате сегодня», — сказала она Мюллеру перед тем, как начать задавать свои вопросы.

Демократы так ждали «правильные» и однозначные ответы о «сговоре» Белого дома с Москвой, что даже не сразу поверили, услышав в ответ от экс-спецпрокурора лишь растерянное бормотание. Выйдя из себя из-за бессвязных и путанных ответов Мюллера, на основе которых было бы совершенно невозможно продолжать дальнейший фарс с «российским влиянием», председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер вообще довел Мюллера до нервного тика, фактически в открытую потребовав от того подтверждения мифического «сговора» Трампа с Россией.

Бьючамп констатирует, что демократы не только похоронили свои мечты об импичменте ненавистного им Трампа, так и не выдавив из спецпрокурора Мюллера ни одного подтверждения своих теорий, но еще и потерпели моральное унижение от своих заклятых политических противников. Два года ложных обещаний избирателям могут очень дорого стоить врагам Трампа: кредит доверия Демпартии США среди американского электората отнюдь не бесконечен.

Сама идея импичмента начала терять поддержку даже среди самых больших врагов Трампа, таких как гарвардский профессор права Лоуренс Трайб.

«Как бы мне ни хотелось это говорить, слушание сегодня утром было катастрофой, — с горьким сожалением признал он в своем Twitter. — Вместо того, чтобы дать новые силы своему проклятому докладу, уставший Роберт Мюллер высосал из него жизнь. Усилия по спасению демократии и верховенства закона от этого беззаконного президента были отброшены назад, вместо того чтобы продвинуться вперед».

И действительно, изрядно прокисшая история с «вмешательством» больше не приходится по вкусу американскому избирателю, как бы ни пытались демократы ее освежить и припудрить. Об этом свидетельствуют сухие цифры статистики просмотров слушаний в прямом телеэфире, отмечает издание Newsweek.

Так, например, в июне 2017 года, когда бывший директор ФБР Джеймс Коми отвечал на вопросы в Конгрессе, трансляцию смотрели 19,5 миллионов зрителей. Слушания бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в феврале текущего года посмотрели в прямом эфире уже 16 миллионов человек. А за итоговыми слушаниями по «российскому влиянию» в Конгрессе наблюдали всего лишь 13 миллионов американцев. Это однозначный приговор не только самому Мюллеру, но и остальным приверженцам высосанной из пальца теории.

А теперь, в дополнение ко всем свалившимся на них несчастьям, демократы вместо своего верного союзника Дэна Коутса получат от карающего заговорщиков Трампа нового директора Нацразведки. Как ранее сообщало ФАН, им станет преданный президенту Джон Рэдклифф.

Напомним, ранее Мюллер уже признал, что никакого сговора Трампа с российской стороной не было, и в мае 2019 года с позором подал в отставку. При этом американский экономист и бывший помощник министра финансов Штатов Пол Крейг Робертс призвал и вовсе арестовать Мюллера.

Кроме того, в отставку ушел заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. Он подал заявление об увольнении вскоре после того, как российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во вмешательстве, обратилась в суд с иском к спецпрокурору Мюллеру и генеральному прокурору Уильяму Барру.

Скорее всего, Коутс — далеко не единственная потеря, которую понесут противники Трампа в результате собственных внутриполитических интриг. Слишком большие ставки были сделаны на спецпрокурора Мюллера, чей громкий провал уничтожил репутацию тех, кто выставлял себя эталоном демократии и законности для остального мира.