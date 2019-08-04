Сирийские мастерские восстановили две электростанции в окрестностях Алеппо

Дамаск, 4 августа. Государственные мастерские САР по техническому обслуживанию завершили восстановление и техническое обслуживание компонентов электрической системы в городах Набель и Аз-Захра, расположенных к северо-западу от Алеппо. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Генеральный директор Главного управления по передаче электроэнергии Фаваз Аль-Захер сказал, что ремонтными бригадами была установлена новая преобразовательная станция, были проложены линии высокого напряжения длиной в 18 километров и осуществлено техническое обслуживание всех сетей низкого напряжения и коммутационных центров.

Аль-Захер отметил, что электрическая перезарядка этого района была восстановлена после перерыва с 2012 года из-за присутствия вооруженных террористических группировок в этих городах.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что в окрестностях сирийского Алеппо восстановлена работа главной электростанции. Электростанция района Маскана, расположенная к востоку от административного центра, начала подачу электроэнергии на насосные станции и в жилые кварталы города после длительной паузы, произошедшей из-за действий террористических организаций.

Хоссам Хадж Исмаил, директор северного отделения организации, заявил, что работа станции была полностью восстановлена ремонтными бригадами в течение последних двух месяцев. Станция была разрушена из-за нападений незаконных вооруженных группировок, ее ремонт был необходим, так как это главная станция, которая питает все прилегающие насосные станции, в том числе связанные с крупными производствами.

В данный момент на станции работают два трансформатора мощностью 70 мегаватт.