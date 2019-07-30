Немецкие журналисты утопили квадрокоптер в «Сибирских мальдивах»

Новосибирск, 30 июля. Немецкие журналисты, пытаясь снять золоотвал новосибирской ТЭЦ-5, который прославился как «Сибирские мальдивы» из-за необычной бирюзовой воды, утопили квадрокоптер. Об этом сообщило агентство безопасности «Гвардия», которое охраняет объект.

По информации агентства, во время видеосъемки с помощью квадрокоптера дрон опустился слишком низко, потерял управление и утонул. Съемочную группу, которая, как стало известно РИА Новости, приехала из Германии, не пустили в воду сотрудники «Гвардии».

«Вытаскивать его без лодки и специального оборудования по технике безопасности было нельзя. Спускаться к водоему и тем более заходить в воду категорически запрещено», — пояснил куратор объектов АБ «Гвардия» Андрей Левин.

В агентстве безопасности добавили, что операция по поднятию утонувшего квадрокоптера, в которой принимали участие охранники и инженер по технике безопасности Сибирской генерирующей компании, успешно прошла в понедельник.

По словам Левина, охранники объясняют желающим подойти к золоотвалу, что проход на охраняемую территорию не просто запрещен, но и небезопасен. В агентстве рассказали, что каждый день охранники не пропускать по 30-40 «туристов», а в выходные число любителей эффектных фотографий увеличивается в пять раз.

«Удивляет, насколько безрассудно ведут себя люди. К золоотвалу идут целыми семьями, с пожилыми родителями и маленькими детьми. В числе желающих сфотографироваться были даже беременные женщины и маломобильные граждане», — говорится в сообщении.

Бирюзовое озеро расположено в нескольких минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического. Поэтому каждый житель города может посмотреть на «Сибирские мальдивы».