Опасные для человека гигантские летающие тараканы появились в Сочи

Сочи, 30 июля. Жители и гости Сочи сообщили о появлении на улицах города гигантских летающих тараканов. В Сочинском национальном парке добавили, что эти насекомые опасны для человека.

По мнению специалистов, новые представители фауны Сочи являются американской разновидностью тараканов. Длина тела этих насекомых достигает пяти сантиметров, а усов — девяти сантиметров. Ученые подтвердили, что они хорошо летают.

Эксперты добавили, что, скорее всего, появление этих вредителей в Сочи связано с непреднамеренным завозом или бегством насекомых из террариумов, где тараканов часто содержат в декоративных целях или в качестве корма для змей, пишет Национальная служба новостей.

В Сочинском национальном парке убеждены, что у насекомых есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье. Специалисты обратили внимание туристов и жителей региона, что летающие тараканы небезопасны: эти животные могут вызывать аллергическую реакцию у человека, а также вредить зданиям.

Внимание к тараканам было привлечено и несколько месяцев назад в Филиппинах, точнее — к одному единственному таракану. Огромное насекомое забралось на плечо президента страны Родриго Дутерте прямо во время его выступления перед верхней палатой парламента. Заметив таракана, глава государства пошутил, что его подложили представители оппозиционной Либеральной партии.