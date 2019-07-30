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Экономика

Банки стали прощать россиянам мелкие долги

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Банки стали прощать россиянам мелкие долги

Москва, 30 июля. В России банки стали чаще прощать своим клиентам небольшие спорные суммы, в том числе те, которые были удержаны из-за невнимательности граждан. Об этом рассказали в нескольких финансовых организациях.

Как пишет «КоммерсантЪ», на уступки по списанию мелких долгов идут в «Райффайзенбанке» и в банке «Русский стандарт». В МКБ и «Росбанке» планируют запустить пилотный проект по прощению комиссий. Причин у данного новшества несколько: это и лояльность банков к клиентам, и тот фактор, что расходы на разбирательства превышают сумму, которую финансовая организация может вернуть.

По словам вице-президента банка «ФК Открытие» Натальи Смирновой, полноценное рассмотрение претензии обходится кредитному учреждению в 700–800 рублей. Однако эксперты полагают, что пока не все финансовые организации готовы к «тотальному прощению» задолженностей, передает «ФедералПресс».

Ранее пресс-служба Объединенного кредитного бюро сообщила, что число новых ипотечных кредитов в России снизилось на 19% в первом полугодии 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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Источник: КоммерсантЪ
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