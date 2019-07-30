Власти Москвы предупредили «оппозиционеров» об ответственности за незаконный митинг

Москва, 30 июля. Мэрия Москвы предупредила представителей Либертарианской партии об ответственности за проведение несогласованного митинга 3 августа, об этом сообщили в столичной мэрии.

Власти Москвы пошли навстречу представителям так называемой оппозиции и согласовали проведение законной акции на проспекте Сахарова. Площадка была выбрана с учетом того, что акция не будет ущемлять права москвичей и мешать жизни столицы.

Однако представители Либертарианской партии отказались проводить законный митинг. Это в очередной раз доказывает, что так называемая оппозиция не готова к конструктивному диалогу и заинтересована лишь в проведении незаконных акций для того, чтобы показать необходимую «картинку» в западных СМИ и устроить провокации.

В столичной мэрии предупредили организаторов незаконного митинга об ответственности за нарушение порядка. Власти Москвы сообщили, что незаконные акции будут жестко пресекаться полицией.

Проведенный в Москве 27 июля незаконный митинг в поддержку уличенных в фальсификации подписей кандидатов продемонстрировал слаженную работу правоохранительных органов. Полицейские задержали более тысячи провокаторов, при этом действуя аккуратно: они выявляли провокаторов и выводили их из толпы.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов отметил, что сотрудники полиции продемонстрировали профессионализм и высокий уровень подготовки в ходе незаконного митинга в центре Москвы. Эксперт особенно выделил корректные и грамотные действия полицейских и Росгвардии перед началом митинга по обеспечению именно прав граждан в широком смысле этого слова.