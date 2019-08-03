Первый частный сельскохозяйственный завод открылся в Эс-Сувейде

Дамаск, 3 августа. На востоке сирийской провинции Эс-Сувейда, освобожденной в прошлом году благодаря сирийской правительственной армии и российской авиации, прошло торжественное открытие первого частного завода. На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Фабрика, расположенная в окрестностях административного центра провинции, предоставит возможности трудоустройства для десятков жителей региона, проживающих в деревне Дума.

Ожидается, что новый завод будет заниматься переработкой ячменя, его производительная мощность будет составлять десять тонн в сутки.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что в данный момент сирийское правительство делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить сельскохозяйственный сектор, серьезно пострадавший во время активной фазы военных действий в стране. Большинство фермеров продолжали заниматься выращиванием культур, несмотря на нападения боевиков и многочисленные осады. Люди, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за незаконных вооруженных группировок, постепенно возвращаются и готовы посодействовать в реабилитации страны и сектора сельского хозяйства.

К счастью, в этом году погода и многочисленные дожди поспособствовали урожаю в Сирии. Ранее сообщалось, что фермеры сирийской провинции Даръа, расположенной на юге Сирии, впервые начали сезон сбора урожая после освобождения провинции от терроризма. И все же регион продолжает страдать от множества трудностей, связанных с высокими затратами на сбор урожая, транспортировкой на рынки и выплатой комиссий из-за продаж продукта по низкой цене.