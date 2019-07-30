В Совфеде объяснили Порошенко, почему его партия провалилась на выборах в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему его партия «Европейская солидарность» не смогла набрать необходимого количества голосов на внеочередных выборах в Верховную раду. По его словам, провал на парламентских выборах был обусловлен слишком большим количеством политических партий.

«На сколько, объективно, мы могли претендовать? Гораздо больше. Это уже сейчас я могу сказать. <…> Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от одного до трех процентов. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то ли собственными амбициями, то ли любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были рассеяны», — сказал бывший украинский президент.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что выборы на Украине были легитимными и соответствовали внутреннему законодательству. Соответственно, любые претензии к их проведению априори являются бессмысленными. Также российский политик отметил, что граждане Украины негативно относятся к той политике, которую проводил Порошенко.

«Очевидно, что дело не в том, кто участвовал или не участвовал в этой политической гонке. Участвовали все, кто по закону мог на это рассчитывать. Понятное дело, что преимущество было у Зеленского. Но в любом случае, то, что он [Порошенко] получил такой отрыв от Тимошенко, то, что во время президентских выборов он получил такой отрыв от Зеленского, говорит о том, что отношение к его политике в обществе крайне критическое», — рассуждает член верхней палаты парламента.

Сенатор также добавил, что Порошенко на выборах мог воспользоваться различными незаконными уловками, но даже несмотря на это он проиграл президентские выборы.

«Всегда на выборах кандидат от так называемой партии власти, каким был Порошенко, имеет административный ресурс, есть всякие хитрости, которые применяются. Но даже несмотря на это, отрыв был просто колоссальный. Порошенко нужно просто признать, что его пять лет правления разорили страну, сделали ее прифронтовой, привели к гибели огромного количества людей, и абсолютно не продвинули ее к так называемому европейскому идеалу, а наоборот. Порошенко просто пожинает плоды своей политики», — заключил Олег Морозов.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Одним из первых его решений был роспуск Верховной рады.