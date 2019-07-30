Медведев поручил открыть в Саратове аэропорт имени Гагарина

Москва, 30 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил открыть в Саратове новый аэропорт, который назван в честь советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Медведев подчеркнул, что старый аэропорт Саратова, расположенный в городской черте, не отвечает потребностям региона. Глав правительства отметил, что со временем эта воздушная гавань будет закрыта — ее заменит новый аэропорт.

«Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове, — пояснил Медведев. — Он будет носить имя Юрия Гагарина».

Премьер-министр констатировал, что рассчитывает, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом.

25 июля Азовский районный суд Омской области запретил эксплуатировать взлетно-посадочную площадку (ВПП) аэродрома «Поповка» в Омской области. Владелец аэродрома назвал его именем фронтмена рок-коллектива «Гражданская оборона» Егора Летова. Иск в суд подала транспортная прокуратура.