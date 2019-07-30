Онищенко предупредил о трех главных опасностях для Зеленского

Новая власть в Киеве, похоже, не готова всерьез заниматься острейшими проблемами, стоящими перед Украиной, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В авторской колонке для Федерального агентства новостей Онищенко сформулировал главные опасности и вызовы, с которыми столкнулся президент Украины Владимир Зеленский, и на которые ему пока нечем ответить. По мнению российского парламентария, самые страшные опасности для Украины, а также для ее соседей — это смертельно опасные инфекции, которые приняли характер эпидемии.

Три главные опасности для Зеленского. Колонка Геннадия Онищенко

Последние годы, особенно после государственного переворота, над украинским народом ставится жуткий эксперимент, который, на мой взгляд, имеет все признаки геноцида. Отсутствие внятного ответа на нынешние вызовы говорит, что в Европе нет даже понимания трагизма ситуации, в которой сегодня оказалась Украина.

Когда мы жили в единой стране — Советском Союзе — Украинская ССР на фоне Европы отличалась хорошими показателями по заболеваемости многими опасными инфекциями. Этому способствовал достойный уровень организации медицинской помощи, стабильная экономическая ситуация и советская школа подготовки медицинских кадров, которые там работали.

Но все это, к сожалению, в прошлом. Сегодня, увы, ситуация на Украине совсем другая.

Страна, которая входит в первую пятерку по населению в Европе, по уровню заболеваемости некоторыми опасными инфекциями находится в ситуации, близкой к катастрофической. Это следствие полного отсутствия внимания к этой проблеме со стороны киевского политического руководства, экономических провалов, а также полной несостоятельности и непрофессионализма руководителей украинской медицины.

Выделю три основные опасности, которые грозят не только самой Украине, но и ее соседям.

Эпидемия кори на Украине

Первая проблема — это эпидемия кори, разразившаяся в этой стране. Я неоднократно говорил об этом на площадках ПАСЕ, но особого понимания не встретил, поскольку многие европейцы в антироссийском раже просто недооценивают опасность ситуации, складывающейся на Украине.

В свое время мы в Советском Союзе начинали глобальную программу ликвидации этого опасного заболевания, наше лидерство в этой области признавала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). На хорошем счету по этому заболеванию в советское время была и Украина.

Сегодня по нашим явно неполным данным ситуация на Украине такова: на первую декаду июля 2019 года там уже заболели 56 тысяч 105 человек! Напомню, корь детская инфекция, но на Украине почти половина заболевших — взрослые. В этом году от кори там уже умерли по меньшей мере 18 человек.

Отмечу, за весь прошлый год корью на Украине заболели примерно 52 тысячи человек. Это означает, что только за первое полугодие 2019-го показатели заболеваемости корью на Украине превысили прошлогодние за весь год. Учитывая такой размах заболеваемости, можно говорить о настоящей эпидемии, а также о том, что в стране полностью отсутствует популяционный иммунитет, что является следствием глобального развала системы национального календаря прививок детям.

Единственный для Украины способ справиться с этой катастрофой: прививать всех новорожденных, а это примерно 460 тысяч младенцев в год, и ревакцинировать все взрослое население, потому что иначе эпидемию не остановить.

Подчеркну еще раз — эпидемию кори можно остановить только медицинскими мерами, и для этого есть все возможности: дешевая вакцина и достаточное количество медицинских кадров, которые сохранились в этой стране. Но беда в том, что сегодня украинское государство не выполняет своих обязательств перед собственным народом и Всемирной организацией здравоохранения и не принимает необходимые меры, направленные на ликвидацию кори.

Для решения этой проблемы Украина должна обратиться к России (в частности закупить у нашей страны противокоревую вакцину), но Киев отказывается от этой возможности исключительно по политическим мотивам. Тем временем ситуация становится все опаснее: Украина — как источник эпидемии кори — представляет угрозу и для всей Европы, и для России. Напомню, на территории нашей страны с разными целями находится около трех миллионов граждан Украины, которые могут быть переносчиками этого опаснейшего заболевания.

В то время как ситуация с корью в республиках Донбасса гораздо спокойнее, благодаря помощи России с вакцинами, Украина по этому показателю сегодня находится на первом месте среди самых неблагополучных стан. За Украиной по заболеваемости корью идут Конго, Мадагаскар, Либерия, Сомали — вот такое соседство.

Туберкулез — социальная проблема

Еще одна социальная болезнь, атакующая Украину, — это туберкулез. Уровень заболеваемости туберкулезом на Украине повышается год от года, что говорит о социальном неблагополучии в этой стране. Если в 1992 году, сразу после провозглашения независимости, на Украине было 42 случая заболевания туберкулезом на 100 тысяч населения, то сегодня — уже более 90 заболевших на 100 тыс. Причины этому — бедность, социальное неблагополучие, плохое питание, неблагоприятные жилищные условия и т. д.

Но есть и медицинская составляющая, которая усугубляет и так неблагополучную ситуацию по туберкулезу, становясь решающим отрицательным фактором. На мой взгляд, тут во многом вина лично главы украинского Минздрава Ульяны Супрун, которая не зря получила прозвище «Доктор Смерть». Эта уроженка США, которая, на мой взгляд, является никудышным организатором здравоохранения, предлагает весьма экзотические способы борьбы с этой опаснейшей и очень заразной болезнью. Туберкулезных больных она намерена лечить на дому, по сути призывая к ликвидации системы противотуберкулезных диспансеров.

Не буду даже говорить, насколько опасны такие «новшества» при лечении больных с открытой формой туберкулеза.

Полный развал украинского здравоохранения — естественное следствие военного переворота и пятилетнего правления незаконного президента Петра Порошенко, который окончательно разрушил экономику Украины.

Сегодня мы свидетели, как в географическом центре Европы находится регион, крайне неблагополучный не только по кори, но и по туберкулезу, что признает даже ВОЗ. И это угроза вот-вот расползется по всей Европе.

ВИЧ/СПИД и метадоновая ловушка

Не могу не упомянуть еще об одной опасности, грозящей Украине. Это распространение ВИЧ/СПИД, поражение которым на Украине очень высокое и продолжает расти. В последние годы ситуация с ВИЧ усугубилась в связи с опасным экспериментом, проводимым на Украине: это так называемая заместительная метадоновая терапия для наркоманов.

Напомню, метадон — крайне опасный наркотик. Он вроде бы снимает абстинентный синдром, но те, кто подсаживаются на метадон, теряют даже теоретическую возможность избавиться от наркотической зависимости и очень быстро умирают. Отмечу, за последние годы на Украине от ВИЧ/СПИД умерли более четырех тысяч человек. Подсчитано, что от последствий заражения ВИЧ там умирает примерно 11 человек в сутки.

С этим нельзя мириться

На фоне этих угроз и наша страна, и институты ООН, ВОЗ и ЮНЕСКО должны решительно ставить вопрос о невозможности мириться с ситуацией, когда в непосредственной близости от России и других европейских стран находится государство, представляющее столь серьезную опасность для всех соседей.

Считаю, что новое руководство Украины, в первую очередь президент страны Владимир Зеленский, должно крайне серьезно отнестись в этой проблеме. Ведь забота о сбережении народа должна стоять во главе угла любой власти, в том числе украинской.

Пока же мы, к сожалению, видим, как Украина все больше опускается в средневековье, теряя все, что было наработано многими поколениями.

Чтобы остановить этот регресс, Россия готова помочь Украине вакцинами и кадрами. Но Киев должен проявить политическую волю, чтобы принять эту помощь, как это было несколько лет назад, когда мы помогли Украине справиться со вспышкой полиомиелита. Однако в последнее время украинские спецслужбы преследуют своих граждан даже за простое общение с российскими специалистами. На этом фоне российские медики вынуждены были прекратить совместную с украинскими коллегами работу.

Считаю, что Украина должна перестать быть угрозой России и Европе с точки зрения распространения опасных инфекций. Киеву пора вернуться на цивилизованные рельсы, а это невозможно без профессионального сотрудничества с Россией. Ни США, ни Европа в этом Украине не помогут.