Министр сельского хозяйства Сирии развивает сотрудничество с Суданом

Дамаск, 2 августа. Министр сельского хозяйства Сирии Ахмед Аль-Кадри обсудил со своим суданским коллегой Бабикером Османом Мухаммедом Али и сопровождающей его делегацией перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства между двумя странами, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

На встрече Аль-Кадри подчеркнул, что между сторонами была достигнута принципиальная договоренность о сотрудничестве в области сельскохозяйственных научных исследований и охраны здоровья животных, он также рассказал о возможности ее реализации через экспорт ветеринарных лекарств с сирийских фабрик в Судан. Кроме того, министр заявил об общем стремлении увеличить обмен сельскохозяйственной продукцией в интересах двух стран и наладить обмен техническим опытом во всех областях.

Аль-Кадри подробно рассказал о развитии сельского хозяйства в Сирии и успехах, достигнутых до войны, он также затронул условия, с которыми столкнулись жители во время глобальной войны Запада с Сирией, упомянув систематическое разрушение и вандализм, нанесенные сельскохозяйственному сектору и другим сферам. Несмотря на это, сельское хозяйство продолжало свое производство — это произошло во многом благодаря стойкости фермеров и рабочих в этом секторе и постоянной государственной поддержке.

Со своей стороны министр сельского хозяйства Судана подчеркнул важность отношений между двумя странами, заявив, что целью визита является продолжение сельскохозяйственного сотрудничества, особенно в области животноводства и ирригации.

В заявлении для журналистов генеральный директор Арабского центра по изучению аридных зон и засушливых земель (АКСАД) Рафик Салех подчеркнул важность визита суданской делегации в Сирию для ознакомления с реалиями сельского хозяйства, встречи с заинтересованными сторонами и развития отношений между двумя странами в интересах двух народов. Проект, осуществляемый данным центром в Судане, представляет собой исследование землепользования. Под него отведено порядка 100 гектаров.