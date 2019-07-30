Режим ЧС введен в пяти регионах РФ из-за пожаров

Москва, 30 июля. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах страны из-за лесных пожаров, площадь которых достигла 2,7 млн гектаров, заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Кобылкин во вторник выступил с докладом на совещании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава Минприроды сообщил, что площадь лесных пожаров в РФ достигла 2,7 млн гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году.

«Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти субъектах РФ, наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия», — добавил глава ведомства.

Кобылкин также отметил, что в регионах задействованы 95% личного состава федеральной авиалесохраны и вся техника. Кроме того, в Красноярский край были переброшены 100 профессиональных десантников для недопущения распространения огня, еще 100 человек готовы отправиться в регион.

Ранее почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Текст петиции появился на сайте change.org. Авторы петиции напомнили, что возгорания происходят уже в течение нескольких недель. Огонь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. Как уточняется на сайте, в Красноярске люди ходят в масках.