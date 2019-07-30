Свыше 60 провокаторов арестованы и более 160 оштрафованы после незаконной акции в Москве

Москва, 30 июля. Московские суды арестовали более 60 человек и оштрафовали свыше 160 граждан за провокации на незаконном митинге, который прошел в столице 27 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Всего в суды поступило 278 материалов, 61 лицу назначен административный арест, 161 — штраф», — рассказала Солопова РИА Новости.

Пресс-секретарь Мосгорсуда уточнила, что практически всех этих граждан привлекли к ответственности по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушения (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Напомним, несанкционированная акция, которая началась в субботу на Тверской улице, была организована представителями так называемой оппозиции. Призывавшие граждан прийти на незаконный митинг пытались оказать давление на столичные избирательные комиссии, которые на законных основаниях не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы претендентов, предоставивших подписи с недопустимым процентом брака.

Еще до начала незаконного митинга глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что полиция примет все меры для обеспечения безопасности граждан и будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированной акции. Для этого на Тверскую направили усиленные наряды полиции. Сотрудники правоохранительных органов старались действовать максимально деликатно и задерживали только тех, кто устраивал открытые провокации и угрожал общественному порядку.

Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских.

Ранее депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что благодаря слаженным действиям полиции на незаконном митинге удалось избежать «кровавой бани», которую наверняка планировали устроить организаторы несанкционированной акции. По его словам, сотрудники правоохранительных органов задерживали только тех, кто имеет явные криминальные наклонности.