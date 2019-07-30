Эксперт объяснил, зачем Украина отозвала посла в Совете Европы

Отзыв посла Украины в Совете Европы демонстрирует беспомощность украинской дипломатии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Отзыв посла

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба был отозван в Киев до конца лета, решение о его возвращении должен принять временно исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Егор Божок. Такое заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Напомним, в конце июня Киев сообщил, что Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.

«Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается», — пояснил Климкин.

Как он отметил, отзыв Кулебы является демаршем украинского руководства в связи с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

«Мы наметили много интересных вещей, о некоторых из них объявлялось, часть из них непубличные, и мы будем дальше их продвигать. Поэтому это был одновременно и демарш, и реальная возможность здесь, в Киеве поработать над последовательной стратегией дальнейших шагов», — отметил Климкин.

Беспомощность Украины

Как отмел Юрий Голубь, отзыв посла в Совете Европы — шаг, который в очередной раз демонстрирует беспомощность украинской дипломатии. Разумеется, она ничего этим не добьется. В сущности, подтверждается диагноз, который уже не раз озвучивался в кулуарах ПАСЕ: украинские дипломаты — не дипломаты вовсе, а пропагандисты и профессиональные провокаторы.

«Мы видим провал за провалом. После возвращения российской делегации в ПАСЕ, представители киевского режима заговорили о том, что Кремль якобы скупил на корню всю эту организацию. Зато, мол, ОБСЕ не даст Украину в обиду «агрессору». Но вот мы видим, что и в ОБСЕ жестко раскритиковали украинский закон о государственном языке как ущемляющий права национальных меньшинств», — пояснил аналитик.

По словам эксперта, представители украинского МИД могут сколько угодно «надувать щеки», но факт остается фактом: в Европе никогда не воспринимали, не воспринимают, и не будут воспринимать Украину как равного партнера. Так, в Европейской ассоциации свободной торговли товары Украины получили лишь ограниченный доступ на европейский рынок, и в политических институтах, таких как Совет Европы и ОБСЕ, Киев не обладает никаким реальным влиянием.

«При этом очевидно, что европейское общество все сильнее устает от связанных с Украиной проблем. Из-за антироссийских санкций страдают европейские производители, недоговороспособность Киева в сфере транзита газа поставила под вопрос прохождение Европой будущего отопительного сезона, а безвизовый режим привел к криминальному транзиту. Очевидно, что акции киевского режима вне зависимости от смены президента, правительства и парламента будут падать и дальше», — заключил Юрий Голубь.

Ранее в ПАСЕ проголосовали за восстановление всех прав российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет.