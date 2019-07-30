В РФ назвали глупостью сообщения Киева о перекрытии Россией четверти Черного моря

ВМФ России будет проводить учения, но судоходные пути никто перекрывать не будет, заявил военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее «Украинский милитарный портал» со ссылкой на данные международных предписаний для мореплавателей сообщил, что российские власти якобы объявили опасной для судоходства более четверти площади Черного моря. Речь идет о пяти районах общей площадью 118,5 тысячи квадратных километров.

В самом документе отмечается, что опасность навигации связана с проведением военных маневров.

«Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этими странами», — отмечает портал.

Сами ограничения действуют с 24 июля до 19 августа. Последний раз Москва выдавала подобные предписания перед началом учений Sea Breeze-2019. Так, опасным для судоходства был объявлен район площадью восемь тысяч квадратных километров.

Комментируя сообщение украинского издания, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что российские учения не помешают судоходству, так как они будут проходить в нейтральной зоне международных вод.

«И мы, и американцы, и те же украинцы заранее сообщаем и предупреждаем о проведении боевых или учебно-боевых операций в определенной зоне. Речь не идет о том, что мы будем сразу закрывать три четверти Черного моря. Речь идет о том, что в разных местах будут проводиться маневры, скорее всего, в разное время. Но никто судоходные пути перекрывать не собирается, это глупость, как и сообщения Киева», — говорит эксперт.

По словам Дандыкина, украинское издание «по инерции» продолжает выдавать громкие заявления, обвиняя Российскую Федерацию во всех возможных бедах украинского государства. Для сотрудников издания важно, чтобы мировая общественность обратила внимание на такого рода «нарушения» и как-то отреагировала.

«Это очередное заявление сродни тому, что украинской береговой охране почудились какие-то зеленые сигналы с наших пограничных кораблей, на которых работают сигнальщики, прожекторы работают. Сейчас это просто продолжение антироссийской политики, главная цель которой — дискредитация России на мировой политической арене», — заключил аналитик.

Напомним, военные учения НАТО Sea Breeze-2019 проводились в Черном море с 1 по 12 июля. В них приняли участие 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты.

В свою очередь российское внешнеполитическое ведомство назвало учения «опасной идеей». Одновременно с Sea Breeze российские военные также провели плановые учения в Черном море. В мероприятии были задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Экипажи отрабатывают маневры и сложные строи.