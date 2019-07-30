«Зенит» одержал три победы подряд и возглавил таблицу РПЛ, «Спартак» проиграл дебютанту

Петербургский «Зенит» обыграл на выезде «Оренбург» и единолично возглавил таблицу чемпионата России. «Спартак» проиграл «Тамбову» в Саранске, а ЦСКА обыграл «Локомотив» с помощью системы видеоповторов.

О главных событиях третьего тура чемпионата страны — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

Отсрочка отставки

Два стартовых тура сложились для команд по-разному. «Динамо», которое в этом сезоне ставит задачу попасть в еврокубки, первые матчи страдало от ужасной реализации моментов — и, как следствие, результатами не блистало. Вплоть до того, что не исключалась отставка главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Урал», напротив, первые матчи провел вдохновенно и по итогам двух туров лидировал в таблице. Очная встреча, однако, целиком и полностью прошла под диктовку хозяев. Моментов у обеих команд было немного, но бело-голубые, кажется, сумели решить проблему с результативностью и закрыли на время вопросы о возможном преемнике Хохлова.

«Динамо» — «Урал» — 2:0

Голы: Юсупов, 16; Панченко, 31

Подрезали крылья

«Уфа» перед отчетным туром имела в своем активе два поражения при шести пропущенных мячах, а потому едва ли считалась фаворитом встречи с «Крыльями». Самарцы второе трансферное окно подряд укрепляют состав квалифицированными футболистами и победой в стартовом матче над ЦСКА дали понять всем: мальчиками для битья они точно не будут.

На правах хозяев уфимцы активнее начали и уже к 20-й минуте могли дважды открывать счет. С третьей попытки у подопечных Вадима Евсеева все получилось — вопросы к действиям футболистов «Крыльев» при пропущенном мяче вызывают серьезные вопросы. На настроении гостей, впрочем, события матча нисколько не сказались, и уже спустя 4 минуты дальний удар Срджана Мияиловича превратился в роскошный гол. Стоит отметить, что это был первый острый момент у ворот «Уфы», которая инициативу не отдавала и продолжала атаковать.

Довольно быстро хозяева предъявили следующий козырь — игру при стандартах и восстановили преимущество в счете. Мяч в ворота «Крыльев», впрочем, влетел от спины защитника самарцев и получился довольно курьезным. Второй тайм проходил в основном в попытках «Крыльев» сравнять счет, однако по-настоящему опасных момента в их исполнении было всего два, ни один из которых конвертировать в голы подопечные Миодрага Божовича не смогли.

«Уфа» — «Крылья Советов» — 2:1

Голы: Фомин, 21 (1:0); Мияилович, 25 (1:1); Полуяхтов, 33 (автогол, 2:1)

Саранский «Тамбов»

Из-за неготовности домашнего стадиона «Тамбов» принимает гостей в Саранске. Приезд «Спартака» вызвал большой ажиотаж — на игру было продано больше 20 тыс. билетов. Красно-белые, казалось бы, должны были спокойно оправдывать статус фаворитов в матче с очень скромным дебютантом РПЛ. На деле получилось иначе: организованная игра номинальных хозяев стала для спартаковцев неразрешимой проблемой.

После матча ответственность за поражение главный тренер москвичей Олег Кононов взял на себя. Ситуация, кажется, снова становится критичной. Несмотря на то что в составе «Спартака» все еще происходят значительные изменения, к тренеру скопилось очень много вопросов. Нельзя исключать, что в скором времени руководство клуба озвучит их Кононову, и едва ли это не закончится очередной отставкой.

«Тамбов» — «Спартак» — 2:0

Голы: Гогуа, 29; Таказов, 69

Баранка и быки

Календарь «Сочи» еще перед стартом РПЛ выглядел настоящим испытанием. В трех стартовых матчах — «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Три поражения, шесть пропущенных мячей — и ни одного забитого. Да еще и тень Курбана Бердыева, нависшая над главным тренером сочинцев Александром Точилиным.

Но, если не сгущать краски, выглядит все не так страшно. Новичок премьер-лиги провел три встречи с командами из топ-5. В игре со «Спартаком» ряд судейских решений фактически лишил команду заслуженных очков, а с «Зенитом», действующим чемпионом, команда провела два очень хороших отрезка. Игра с «Краснодаром» несколько выделяется тем, что сочинцы ничего не сумели противопоставить своему сопернику. Однако, надо полагать, в текущем сезоне такие проблемы с «быками» будут не только у «Сочи».

«Краснодар» — «Сочи» — 3:0

Голы: Игнатьев, 14; 42; Сулейманов, 80

Удаление: Набуллин, 77 («Сочи»)

Максимум «Зенита»

«Зенит» на классе переиграл «Оренбург», который в текущем сезоне выглядит одним из претендентов на вылет. Команда потеряла группу лидеров, и пока что система наставника команды Владимира Федотова не работает достаточно хорошо, чтобы добиваться результата: как и «Сочи», «Оренбург» еще не набирал очки.

Оренбуржцы имели козырь — искусственное поле, играть на котором футболистам «Зенита» было как минимум непривычно. Однако и это не помешало петербуржцам набрать еще 3 очка и единолично возглавить таблицу РПЛ со 100%-ным показателем.

«Оренбург» — «Зенит» — 0:2

Голы: Азмун, 1; Дзюба, 55 (с пенальти)

Преображение Карпина

В прошлом сезоне «Ростов» хвалили за очень организованный футбол, лишь изредка упрекая в достаточно неярком стиле. В новом сезоне команда Валерия Карпина — одна из самых зрелищных. Несмотря на счет, по содержанию ростовчане выглядели сильнее.

Неудивительно: у «Арсенала», помимо матчей чемпионата, был матч квалификации Лиги Европы в четверг: дополнительная нагрузка для новичка еврокубков — серьезное испытание. Впрочем, проигрывая 1:3, «Арсенал» на последних минутах сократил разрыв: нечастое явление в отечественном футболе.

«Арсенал» — «Ростов» — 2:3

Голы: Еременко, 21 (0:1); Ионов, 49 (0:2); Луценко, 67 (1:2); Шомуродов, 81 (1:3); Чаушич, 90 (2:3)

Торжество VAR

Шансы «Локомотива» перед встречей с ЦСКА, несмотря на выездной характер матча, смотрелись предпочтительнее. В пользу «железнодорожников» говорил и более глубокий состав, и более уверенный старт. Да и стиль «Локомотива», нацеленного на прагматичное достижение результата, в последние годы показывал себе более эффективным.

Начало матча подтвердило ожидания: хозяева подолгу владели мячом и много комбинировали, в то время как гости выжидали ошибки. Но не дождались: сначала защитник «Локо» Дмитрий Живоглядов попал мячом по своей руке — арбитру пришлось смотреть повтор эпизода, чтобы решиться не назначать пенальти, а затем нападающего ЦСКА Федора Чалова в своей штрафной уложил на газон Мурило.

Россиянин сам исполнил одиннадцатиметровый и принес победу своей команде, которая обошла «Локомотив» в таблице.

ЦСКА — «Локомотив» — 1:0

Гол: Чалов, 42 (с пенальти)

Чудо Шаронова

Перспективы «Рубина», с учетом имевшихся финансовых сложностей и ухода по окончании прошлого сезона Курбана Бердыева, выглядели довольно безрадостно. Команду в роли исполняющего обязанности тренера принял ее бывший футболист Роман Шаронов.

Мало кто мог представить, что 42-летний тренер, самостоятельно работавший только с молодежкой казанцев, сумеет сколотить из имеющихся игроков боеспособный коллектив. На деле — не пригодившийся «Ростову» даже в качестве резервиста форвард Видар Кьяртанссон в первом же матче за «Рубин» забивает победный мяч. Исландец вышел на замену — Шаронов угадал. В результате казанцы забрались в тройку.

«Рубин» – «Ахмат» – 1:0

Гол: Кьяртанссон, 73