Сирия, 31 июля. Курдские силы уничтожили главаря ИГ1 с подручными на Евфрате, боевики ССА начали кампанию арестов и похищений в Африне, коалиция США уничтожила пятерых боевиков ИГ в Аль-Бусейре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления в пустыню Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия» (ССА): разграбила исторический холм и похитила десятки мирных жителей в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: распространила призыв к мобилизации молодежи в Идлибе и Хаме.

Курды: уничтожили одного из главарей ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела патрулирование на севере Хасаки, уничтожила пятерых боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Курдские источники в Twitter (@smmsyria) объявили «инсценировкой» и «пропагандой» опубликованное вчера видео избиения человеком в форме проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) двух мужчин и женщины на севере Алеппо, в районе Манбиджа. Активисты в социальных сетях указывают на несостыковки в видео (в первую очередь — на несоответствие формы боевика и знаков на автомобиле) и утверждают, что видео было снято протурецкими боевиками для оправдания готовящейся турецкой военной операции на севере Сирии.

Между тем курдское агентство Hawar News сообщает о разграблении протурецкими силами нового исторического объекта на территории кантона Африн — исторического телля (холма, образовавшегося на месте древнего поселения) в районе деревни Бурдж Абдо. Значительное количество древних предметов, извлеченных оттуда, было отправлено в Турцию на продажу.

Тот же источник сообщает, что количество мирных жителей, похищенных в Африне боевиками протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА), за два дня достигло 33 человек. Hawar News сообщает, что протурецкие силы провели в деревне Карва несколько рейдов, десятки человек задержаны без объяснения причин и увезены в неизвестном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции во главе с США уничтожили пятерых боевиков из «спящей ячейки» запрещенной в РФ группировки «Исламское государство1» в ходе воздушного рейда. Как сообщает Akhbar Al Aan, официальный представитель коалиции Скотт Роулингсон заявил, что террористы, уничтоженные в районе города Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор, «играли ключевую роль в организации атак на силы безопасности и мирных жителей в регионе».

Между тем Иран направил в провинцию Дейр-эз-Зор дополнительные силы — 250 человек, сообщает агентство Deir Ezzor 24. Отмечается, что иранские силы, в том числе пехота и бронетехника, будут направлены в пустынные районы, в особенности — к Айн Али. Поводом для дополнительных мер безопасности стали недавние нападения джихадистов на иранские силы и САА в районе Меядина.

Так называемые курдские силы безопасности уничтожили на Евфрате лодку с пятью боевиками «Исламского государства», в том числе главарем по имени Мувафак Хассан Хавиджи, сообщает источник в Twitter (@xorteDep).

Провинция Даръа

В городе Телль-Шихаб в провинции Даръа был убит бывший командующий группировкой «Лива Сукур аш-Шам» («Бригада соколов Леванта») по имени Ассем Субхи. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), бывший командующий боевиков «умеренной оппозиции» был застрелен неизвестными. Эти сведения подтверждают турецкие источники (@huseyinbozan).

Провинция Идлиб

Исламистский проповедник Абдул Раззак аль-Мадхи опубликовал новое послание с призывом к мобилизации молодежи в Идлибе и Хаме в ряды боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая коалиция под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»), сообщают источники в Twitter (@HarbiehNadie). В фетве проповедник заявляет, что «отныне прятаться от джихада — большой грех».

Провинция Хасака

Самолеты международной коалиции во главе с США были замечены в небе над городом Амуда, расположенным неподалеку от Камышлы в провинции Хасака. Об этом сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork). Напомним — авиация коалиции в минувшие недели значительно увеличила количество вылетов на севере Сирии в связи с опасениями начала масштабной турецкой военной операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.