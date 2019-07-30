Сирия, 30 июля. В Латакии ВВС Сирии ударили по радикалам. Боевики ведут огонь из РСЗО по САА в Хаме. В Дейр-эз-Зоре солдаты международной коалиции обезвредили две бомбы. В Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по укрытиям боевиков в южных районах провинции Идлиб, поддерживают наступление САА с воздуха в Хаме, атаковали опорные пункты радикалов на северо-востоке Латакии в Курдских горах.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Латакии атакуют позиции боевиков, обмениваются ударами с радикалами альянса «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в установке двух мин в поселке Аль-Букан в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает из РСЗО позиции сирийской армии на северо-западе Хамы.

Международная коалиция: разминировала две противопехотные мины, установленные в поселке в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли новые удары по джихадистам в окрестностях города Кабана на севере провинции Латакия. Военные самолеты и вертолеты сбрасывают бомбы на укрытия радикалов и их склады боеприпасов в предместьях данного населенного пункта, как передает новостной портал Step News Agency. Также части САА обстреляли из крупнокалиберной артиллерии опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) у поселка Аль-Наджия, о чем также сообщает источник. Сведения о потерях радикалов пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие международной коалиции во главе с США демонтировали две противопехотные мины в поселке Аль-Букан. Взрывные устройства были заложены на дороге, ведущей к нефтяным месторождениям, в частности — к месторождению Кишма, которые взяли под свой контроль войска коалиции, как передает новостной канал Rojava Network. В установке двух устройств подозревают террористов из числа «Исламского государства», которые укрываются в пустынной местности и продолжают совершать диверсионные вылазки на территории курдской оккупации.

Провинция Идлиб

Военная авиация продолжает наносить точечные удары по опорным пунктам боевиков в южных районах Идлиба. ВКС РФ нанесли авиаудары по укрытиям боевиков у поселка Джебла и в окрестностях городов Серакиб и Хан-Шейхун, о чем сообщает новостной канал в сети Twitter Idlib Plus.

Количество жертв вчерашней междоусобной стычки между боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и боевиками «Исламского государства» в городе Серакиб достигло семи человек с обеих сторон. По данным новостного портала Step News Agency, по крайней мере пятеро из боевиков ИГИЛ1 подорвали свои пояса смертников, когда поняли что силы «Тахрир аш-Шам» перевешивают и что им не удастся скрыться. Один из террористов взорвал себя вместе со своими детьми.

Провинция Хама

Сирийские правительственные силы продолжают продвигаться на севере провинции Хама после того, как вернули под свой контроль поселки Тель-Малах и Аль-Джуйбен. Согласно информации агентства Anna News, отряд спецназа САА «Силы Тигра» прибыл в деревню Аль-Джубейн.

ВВС Сирии ударили по опорным пунктам джихадистов в районе поселений Мурек и Аль-Латамина. ВКС РФ в свою очередь атаковали расположения боевиков в предместьях города Кафр-Зета, как передает новостной портал Step News Agency. Боевики в ответ обстреляли из пулеметов и реактивных систем ведения залпового огня «Град» позиции САА в в предместьях христианского города Мхарде и у поселка Аль-Хувейз на северо-западе провинции. Под ударом оказались также подразделения сирийской армии, занявшие позиции у деревень Расыф, Аль-Джейдед и Аль-Азизия. Пока САА ведет огонь по позициям радикалов в ответ.

1 Организация запрещена на территории РФ.