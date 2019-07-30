Детектив из ФРГ заявил, что Нидерланды отказались принять новые материалы по МН17

Амстердам, 30 июля. Немецкий детектив Йозеф Реш предложил Нидерландам новые материалы по авиакатастрофе с самолетом Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» в Донбассе. Однако сыщик выдвинул особые условия, на которые Амстердам не согласился.

Главным условием передачи новых данных о катастрофе МН17 Нидерландам Реш назвал публичное выступление при участии международных СМИ. Сыщик пояснил, что получает угрозы в свой адрес из-за этого расследования, поэтому хочет обезопасить себя.

Немецкий детектив отметил, что не может раскрыть имя заказчика. Он добавил, что эксклюзивные данные по делу, которое он ведет с 2014 года, он получил от источника, которому заплатил 15,5 миллиона в разной валюте наличными. Реш отметил, что может даже назвать «учреждение», в котором источник работал. По словам сыщика, у него есть записи спецслужб разных стран в день трагедии, а также до и после авиакрушения.

«Я ничего не увидел в раскрытой Совместной следственной группой информации из доказательств, фактов и сведений, которые у нас есть», — приводит его слова РИА Новости.

Однако, к удивлению детектива, голландская сторона отклонила предложение. Прокурор Энн ван Дорен констатировал, что следствие заинтересовано в материалах Реша, однако выдвинутые немцем условия «очень необычны, и они также могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения».

Напомним, Boeing-777 разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Предполагается, что самолет был сбил военной техникой. Киев перекладывает ответственность на ополченцев. Однако представители ДНР отвергли обвинения, заметив, что на момент трагедии у них не было орудия такой мощности.

Предположительно, борт «Малайзийских авиалинии» был атакован из ЗРК «Бук», который был на вооружении ВСУ. Ряд экспертов подтвердил, что удар был нанесен с позиций, подконтрольных на тот момент украинской армии.