Создатель «Чипа и Дейла» приедет на Comic Con в Москву

Москва, 30 июля. Автор мультсериалов «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Черный плащ» Тэд Стоунс приедет на фестиваль Comic Con Russia, который состоится в начале октября в Москве.

«Все дни фестиваля Тэд Стоунс будет ждать тебя на Аллее Авторов, организованной издательством BUBBLE. Там он раздаст автографы и нарисует на заказ портреты любимых персонажей, а также выступит на сцене конвента», — сообщает пресс-служба фестиваля.

Отметим, что Тэда Стоунс работал над мультсериалами «Аладдин», «Геркулес», «Приключения Базза Лайтера», однако главными его достижениями считается создание культовых сериалов «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Черный Плащ».

Фестиваль Comic Con пройдет в павильоне московского «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября. Цена билета варьируется от 1100 до 7000 рублей.

Comic Con Russia является российской версией оригинального фестиваля San Diego Comic-Con International. Изначально данное мероприятие задумывалось как выставка комиксов, однако со временем переросло в крупнейший фестиваль массовой культуры, который собирает со всего мира фанатов комиксов, анимэ, сериалов, игр и кино.