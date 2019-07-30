МГИК может пересмотреть отказ Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Москва, 30 июля. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть отказ представителю «Яблока» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму.

В ходе заседания рабочей группы член МГИК Дмитрий Реут отметил, что основанием для отказа Митрохину в регистрации было недостаточное количество достоверных подписей. Кандидату вернули 203 подписи, которые ранее были отбракованы, количество достоверных подписей таким образом возросло.

«Если мы эти 203 подписи засчитываем в пользу кандидата, то остается 415 подписей недействительных. Достоверных при таком раскладе — 4525, этого с небольшим запасом хватает для регистрации», — приводит слова Реута РИА Новости.

Реут сообщил, что рабочая группа рекомендовала удовлетворить жалобу Митрохина и повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата. Итоговое решение о регистрации будет принято на заседании Мосгоризбиркома, которое состоится во вторник в 17.10 по московскому времени.

По итогам первого этапа избирательной кампании, МГИК зарегистрировал 233 кандидата в Мосгордуму, отказ получили 57 кандидатов. МГИК признал недействительными 618 подписей в поддержку Митрохина, он собирался выдвигаться на выборы в Мосгордуму по 43-му округу столицы.

В ходе встречи с кандидатами, которых не допустили до участия в выборах в Московскую городскую думу из-за большого количества бракованных подписей, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова напомнила им о возможности обжаловать отказ. МГИК рассмотрел жалобы всех кандидатов, которые решили подать апелляцию, всего их оказалось 12.

Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не имеет права вмешиваться в работу окружной комиссии. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев также добавил, что ведомство не может исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их можно в суде.