Милевский рассказал о сексе с Канделаки

Брест, 30 июля. Экс-игрок сборной Украины по футболу, форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в передаче Евгения Савина «КраСава» рассказал об интимных отношениях с генеральным продюсером Матч ТВ Тиной Канделаки. Видеоинтервью опубликовано на YouTube-канале «КраСава».

По словам 34-летнего игрока, в молодости у него было много мимолетных романов. Отвечая на вопрос экс-футболиста Савина об отношениях с Канделаки, Милевский признался, что «спал с ней». Он рассказал, что это было очень давно, в то время, как Канделаки была ведущей интеллектуального шоу «Самый умный». При этом украинский игрок сразу передал ей привет и попросил не обижаться.

«Конкретно — да! Тина, привет. Но это было давно, по молодости. Она была на передаче «Самый умный», снимали тогда в Киеве», — рассказал он.

Милевский отметил, что это случилось после мундиаля 2006 года, а ему тогда был 21 год. По его словам, Канделаки сама позвонила ему, после чего все «завертелось».

«Один раз увиделись, пообщались. Она крутая, честно. Большой привет передаю», — сказал он.

Канделаки с 2014 года замужем за одним из основателей компаний «Апостол» и «АМ-Инвест»Василием Бровко.