Пушков отреагировал на «затею Киева» создать всемирный русскоязычный канал

Москва, 30 июля. Идея киевских властей создать «всемирный русскоязычный канал» говорит «о признании де-факто русского языка главным» и на самой Украине, и для украинцев, живущих за ее пределами, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Что же в Киеве украиноязычный канал не создают? Потому что всем ясно: глобальное вещание на украинском — это нонсенс», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

С предложением создании на Украине государственного «всемирного русскоязычного канала», чтобы «бороться за умы украинцев» в Донбассе и «умы россиян на территории РФ»​​​, ранее выступил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Спикер МИД РФ Мария Захарова эту идею назвала «безумием». Дипломат подчеркнула, что эта «история больше напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней».

Напомним, в конце мая проигравший выборы экс-президент Украины Петр Порошенко успел подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Однако Зеленский заявил, что этот документ был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

К слову, шестой президент Украины допускает использование русского языка в своих публичных выступлениях, а также в записях в своих официальных аккаунтах в соцсетях. За это на него уже успела обрушиться с критикой известный борец за украинский язык, писательница Лариса Ницой.