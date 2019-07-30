Народный художник Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни

Владимир, 30 июля. Народный художник РФ, основатель владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни, об этом сообщило владимирское отделение Союза художников России.

«Тридцатого июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич», — говорится в сообщении.

В региональном отделении Союза художников России выразили соболезнования родным и близким Кокурина. Панихида запланирована на среду, 31 июля, в Успенском соборе Княгинина монастыря, добавили Союзе художников.

По словам научного сотрудника Владимиро-Суздальского музея-заповедника Надежды Севастьяновой, Кокурин был одним из основателей владимирской живописной школы, он всегда занимал особое место среди местных живописцев. Севастьянова добавила, что у Кокурина была своя трактовка живописных принципов владимирской школы, его творчество отличает декоративность и утонченность колористических аккордов. Работы Кокурина придают владимирской школе особую манерность, легкость и изыск, отметила искусствовед.

Работы Кокурина посвящены природе региона, народным праздникам и архитектуре, художник мастерски передает жизнь русской провинции. Картины Кокурина находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Владимиро-Суздальского государственного музея-заповедника, а также в частных собраниях по всему миру.