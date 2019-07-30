ВЦИОМ выяснил, сколько россиян делают сбережения

Москва, 30 июля. Порядка 70% россиян предпочитают откладывать средства на будущее и не тратить сбережения. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В сравнении с июньским периодом остается стабильной доля россиян, ориентированных на сберегательное поведение (68%) — они считают необходимым сократить повседневные расходы в этих целях», — говорится в материале.

При этом, согласно данным опроса, 23% респондентов считают целесообразным быстрее потратить заработную плату и пенсию.

Увеличилось число россиян, которые оценивают нынешнее время как благоприятное для совершения крупных покупок. Такой позиции придерживаются 24% граждан, в то время как в начале этого года было 22%.

Брать кредиты в банках готовы 14% соотечественников, однако 72% опрошенных все же «не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов».

Опрос был проведен 27 июля, отметил телеканал «360». В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.