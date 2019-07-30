Ходорковский через «Досье» пытается снять с себя ответственность за убийство журналистов в ЦАР

Москва, 30 июля. Российский политолог Юрий Самонкин придерживается версии о специально спланированной провокации беглого оппозиционного олигарха Михаила Ходорковского против убитых в ЦАР российских журналистов.

По мнению эксперта, Ходорковский ни за что не признает свою вину, потому что от этого ему нет никакой пользы. Самонкин назвал ключевой целью одиозного бизнесмена продемонстрировать, что в России якобы «нет свободы слова», пишет «ПолитРоссия».

«У него [Ходорковского] задача не только дискредитировать отечественную общественно-правовую систему, но и показать, что у нас якобы нет свободы слова, и что у нас якобы убирают неугодных журналистов», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что никаких показаний следствию Ходорковский до сегодняшнего дня не дал, а также никак не прокомментировал он и итоги внезапно приостановленного расследования, заявив, что ему «глубоко плевать».

По словам Самонкина, пытаясь снять с себя ответственность за ужасно организованную командировку журналистов, беглый предприниматель публикует через собственные информационные порталы абсолютные фейки о трагедии и пытается подтасовать «доказательства».

Напомним, 28 июля прошлого года Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко прибыли в ЦАР по заданию организации «Центр управления расследованиями» (ЦУР), которая финансируется Михаилом Ходорковским. Спустя три дня всех трех представителей СМИ убили.

Стоит отметить, что ЦУР направил россиян в один из самых опасных районов африканского государства, в котором сегодня идет гражданская война, чтобы обнаружить следы так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы находилась в ЦАР. При этом журналисты должны были действовать секретно и утаивать настоящую цель приезда, что и привело к трагедии: россияне не смогли нанять в опаснейшей стране не только охрану, но и переводчика.

Официальное расследование убийства журналистов велось на протяжении 12 месяцев. Согласно выводам полиции ЦАР, в ночь на 30 июля примерно в 21.00 между населенными пунктами Кене и Кпаку на 24-м километре трассы из Сибюта в Декоа Расторгуев, Джемаль и Радченко были остановлены бандой неизвестных лиц, которые убили журналистов, а также завладели вещами граждан РФ. 26 июля текущего года представители генеральной прокуратуры Центральноафриканской Республики сообщили о прекращении расследования.

В феврале 2019 года в ЦАР приехал частный детектив Евгений Гвоздев, чтобы провести собственное расследование убийства российских журналистов. Его наняло и оплатило командировку Федеральное агентство новостей. Оказалось, что Доминик Кристоф, он же — «Мартин», который должен был координировать работу журналистов ЦУР в Центральноафриканской Республике связан с французскими специальными службами и исламскими бандитскими формированиями, промышляющими в ЦАР. Помимо этого, детективу удалось выяснить, что «Мартин» и Ходорковский лично знакомы.

Отметим, что сам Ходорковский до сегодняшнего дня молчит о своей причастности к смерти российских корреспондентов. Также беглый бизнесмен пытается опровергнуть свою вину в трагедии при помощи проекта «Досье», публикуя различные лживые и бездоказательные информационные вбросы. Например, с подачи Ходорковского в прессе появились публикации, в которых рассказывалось о так называемом «донбасском следе» в деле об убийстве россиян в ЦАР.

Фиктивность распространяемой проектом Ходорковского информации подтверждается прямо на сайте самого «Досье»: там говорится, что все данные «получены от третьих лиц», и что проект «не несет ответственности ни за содержание сведений, предоставленных ему третьими лицами, ни за методы получения этих сведений».