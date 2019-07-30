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Военная полиция РФ доставила гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

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Военная полиция РФ доставила гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

Дамаск, 30 июля. Российская военная полиция в Сирии и специалисты Центра по примирению враждующих сторон продолжают оказывать помощь мирному населению в пострадавших от войны регионах. Очередной груз гуманитарной помощи был доставлен в городок Бейт-Сава, расположенный в провинции Дамаск на территории оазиса Восточная Гута, передает местный источник в сети Facebook.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии тоже посетил данное мероприятие и прислал эксклюзивные фото- и видеоматериалы с места событий.

Военная полиция РФ доставила гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

Военная полиция РФ доставила гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

Место гуманитарной акции было выбрано неслучайно, сообщают источники ФАН. Так, запад провинции серьезно пострадал в ходе противостояния террористическим группировкам, и значительная часть дорожной, бытовой и сельскохозяйственной инфраструктуры остается разрушенной. В то же время в этом регионе скопилось значительное количество беженцев, которые прибыли сюда, спасаясь от войны и терроризма, и нуждаются в помощи. Отмечается, что население Бейт-Савы за годы войны выросло почти вдвое за счет вынужденных переселенцев.

Военная полиция РФ доставила гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

Военная полиция РФ доставила гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

В общей сложности было распределено около трех тонн гуманитарной помощи — 750 пищевых наборов, в которые входит рис, сгущенное молоко, мука и сахар. Кроме того, российские врачи развернули мобильный пункт медицинского обслуживания, где получили помощь 60 человек, в том числе 19 детей.

Военная полиция РФ доставила гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

Военная полиция РФ доставила гумпомощь и медикаменты жителям Дамаска

Глава администрации Бейт-Савы выразил благодарность представителям российского Центра по примирению и бойцам военной полиции РФ.

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