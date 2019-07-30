В Сети «проехались» по фигуре Волочковой в зеленом мини-платье

Москва, 30 июля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в Instagram о проведенных с таинственным возлюбленным выходных. Однако фолловеры обратили внимание на короткое платье балерины.

По словам 43-летней артистки, в эти выходные она отметила 10 месяцев с начала отношений со своим мужчиной. Правда, эта информация не вызвала такого интереса у подписчиков, а платье балерины стало объектом большого количества шуток.

Волочкова предстала на фотографии в зеленом коротком платье с огромными молниями и массивных черных босоножках на тракторной подошве. Многие участники обсуждения пришли в ужас от вкуса светской львицы. Кроме того, они «проехались» по фигуре артистки.

«Настя, платье — просто слезы», — отмечают фолловеры.

«Неужели вы не видите свои изъяны в фигуре и одеянии?» — смеются участники дискуссии.

Волочкова до сих пор не раскрывает имя своего таинственного возлюбленного, выкладывая в социальные сети снимки мужчины «по частям». В одной из последних публикаций можно увидеть руку предполагаемого возлюбленного и часть его тела.

Как сообщало издание «Утро.ру», ранее Волочкова посетила мужской Старо-Голутвин монастырь в Коломне. Для поездки в святыню светская львица выбрала странный наряд: шубу, туфли на шпильке и джинсы.