Администрация Зеленского рассказала, как Киев отметит День независимости

Киев, 30 июля. Украина в этом году впервые отпразднует День независимости в новом формате. Об этом во вторник рассказал глава офиса президента страны Андрей Богдан.

У Зеленского придумали, чем заменить традиционный военный парад в День независимости. Вместо этого планируется устроить так называемый марш достоинства, в рамках которого по центральным улицам пройдут люди, которыми гордится страна.

«Украина будет отмечать День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада на центральной улице будет марш достоинства. Это мероприятие в европейском стиле должно заложить основу новой традиции чествования тех, кем гордится Украина», — отметил он.

По словам Богдана, 24 августа по Крещатику пройдут маршем представители различных родов войск, ветераны, врачи, учителя, дипломаты, а также спортсмены. Президент Украины Владимир Зеленский также намерен принять участие в этом мероприятии. Когда марш будет завершен, глава государство обратится к народу, а после состоится большой концерт.

Напомним, что Зеленский 9 июля отменил военный парад, намеченный на 24 августа. Свое решение он объяснил высокой стоимостью этого мероприятия. Президент предложил провести празднование в «новом формате» и направить 300 миллионов гривен (около 11,5 миллиона долларов) не на парад, а на премии военным

Эта затея пришлась по душе далеко не всем. Некоторые граждане зарегистрировали на сайте президента петицию с требованием вернуть военный парад, а премьер-министр Владимир Гройсман даже поручил изыскать на это средства. Он уточнил, что все идеи и предложения будут переданы на рассмотрение президенту, который примет окончательный вердикт.