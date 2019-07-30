Москва, 30 июля. Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, об этом говорится на сайте правительства. В список вошли такие породы, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский и алапахский бульдог.

Кроме того, в России считают опасными пароды кутта, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Агрессию могут проявлять и их метисы.

Российский телеведущий Николай Дроздов назвал инициативу нужной. По его словам, это целесообразное ограничение. Дроздов рассказал, зачем нужен созданный в России список опасных собак.

Он напомнил, что раньше, согласно российским законам, всех собак, кроме декоративных, также нужно было водить на поводке или в наморднике. Как пишет издание Nation News, Дроздов подчеркнул, что хозяева питомцев редко придерживались этих правил.

«Это разумно, потому что по условному бульдогу не понятно радостный он или нет. Я думаю, люди сами должны понимать всю опасность, если у них такая крупная собака», — подчеркнул он.

В начале марта МВД подготовило список потенциально опасных пород собак, в который входили 69 пород.

Инициативу МВД активно обсуждали в Сети. В соцсетях пользователи выразили мнение, что «воспитывать» нужно в первую очередь не собак, а их владельцев. Другие идею поддержали, заявив, что владельцы собак в городах должны регистрировать животных.

Добавим, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван защищать как животных от жестокого обращения, так и окружающих при взаимодействии с ними.

Напомним, с 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 федерального закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без специальной защиты — намордника и поводка. Исключения составляют случаи, когда животное находится на огороженной территории своего хозяина. При этом о наличии собаки, которая может представлять опасность для человека, должно сообщаться на специальной табличке при входе на территорию.

Ранее студенты Тюменского государственного университета разработали первый в России сервис по выгулу собак. Воспользоваться приложением под названием Walkie-Doggi могут как владельцы домашних питомцев, которые по тем или иным причинам не могут выгулять собак, так и так называемые дог-волкеры, которые могут заработать, выполняя соответствующие услуги.