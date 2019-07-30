В России выступили против передачи кладбищ частным лицам

Москва, 30 июля. Похоронная отрасль выступила против новых поправок в законопроект «О похоронном деле»: в РФ не согласны с передачей кладбищ частным лицам. Соответствующая информация содержится в заключении комиссии по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Муниципалитетам нельзя передавать кладбища частным партнерам в постоянное пользование, указано в заключении комиссии. Последние могут реконструировать имущество в рамках концессионного соглашения, но никак не владеть им.

Право собственности на кладбищенское имущество принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), который сможет осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения. Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

«Право собственности будет принадлежать муниципалитетам, а частная сторона сможет пользоваться объектом только какой-либо определенный срок», — говорится в документе.

Минстрой снова подготовил версию законопроекта, в которой каждый пункт может противоречить другому, заявил член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев. По его словам, кладбища — это наследие предков и нельзя поступать с участками настолько безответственно, отдавая их в частные руки.

Как писали ранее СМИ, услуги по организации похорон в России смогут предоставлять не только сотрудники специальных компаний и ИП, но также самозанятые граждане. 1 ноября вступит в силу соответствующий ГОСТ.