Глава ПНС надеется на участие РФ в урегулировании ситуации в Ливии

Москва, 30 июля. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж выразил надежду, что Россия поможет урегулировать ситуацию на территории его страны.

Саррадж отметил, что визиты официальных представителей Ливии в Россию не прерывались, несмотря на внутренний кризис в его стране. Глава ПНС подчеркнул, что страны объединяют дружеские связи и сотрудничество. Он выразил надежду, что Москва поможет урегулировать ситуацию в Ливии.

«Мы надеемся, что Россия будет играть позитивную роль для разрешения кризиса в Ливии, — приводит его слова РИА Новости. — Россия – великое государство, а великие государства ответственны за сохранность мира и безопасность на планете».

Глава ПНС Ливии заявил, что Россия должна противостоять любой агрессии. По словам Сарраджа, конечная цель — достижение справедливого мира.

Напомним, на территории Ливии четыре месяца продолжается вооруженный конфликт. Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на Триполи под предлогом «освобождения его от террористов». Правительство и лояльные ему вооруженные формирования дали отпор.

В результате боев в Триполи, по информации ВОЗ, на данный момент погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения. Беженцами стали около тысячи человек.

Ранее Саррадж отметил, что рассчитывает на проведение всеобщих выборов в Ливии до конца текущего года. Он уточнил, что ливийские граждане выдвинули инициативу по урегулированию внутреннего кризиса и достижению стабильной политической ситуации.