Эксперт рассказал, возможно ли свержение Зеленского в день независимости Украины

Владимир Зеленский может быть свергнут в день независимости Украины своими «подчиненными» — ветеранами «АТО», радикалами и националистами, которые заявили о своем намерении собраться на центральной площади в Киеве на «военный парад».

Ранее это мероприятие было запрещено новоизбранным президентом. Об этом сообщил украинский композитор, шоумен Владимир Быстряков в эфире телеканала «ZiK». По его словам, новому президенту сейчас «совсем не до шуток».

«Сейчас идет речь о том, что скопление на Крещатике военных людей может угрожать его собственной жизни. Все это связано с нерешительностью и непонятными шагами, которые идут вразрез с адекватными надеждами. Если 73% проголосовали за перемены, то их нужно проводить», — сказал композитор.

Данное заявление шоумена прокомментировал политолог Богдан Безпалько. На современной Украине эти люди действительно могут представлять серьезную опасность, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Однако эту опасность они могут представлять исключительно для людей, которые являются беззащитными и безоружными, вроде Олеся Бузины. Но Зеленский обладает полнотой власти, и у него есть в руках силовые ведомства. Он вполне может не допустить подобного развития событий», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Другое дело, что Зеленскому могут угрожать не сами радикалы, а те, кто ими управляет, говорит эксперт.

«Например, если вдруг подобный сценарий придет в голову реализовать Арсену Авакову. Однако на Украине все заранее определено и договорено между всеми участниками событий. Арсен Аваков привел к власти Зеленского. Если бы он хотел смещать с их помощью Зеленского с поста президента, то он мог подтасовать выборы в пользу Петра Порошенко. В любом случае, не допустить Зеленского к власти. Поэтому странно, если люди Авакова предпримут попытку открытого мятежа, которую не поймут нигде», — объяснил политолог.

Напомним, что Зеленский отказался проводить военный парад 24 августа, после чего боевики так называемой АТО объявили, что проведут в этот день альтернативное шествие.