Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

1 219
0 Оставить комментарий

Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

Москва, 30 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Участь президентов, которые приходят к власти в результате «оранжевых революций», предрешена», — сказал Володин.  

В беседе с журналистами он сравнил судьбы бывшего главы Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. 

«Саакашвили уехал из Грузии и стал для своей родины невъездным. А вчера Порошенко с семьей покинул Украину», — напомнил спикер нижней палаты парламента. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

По его словам, оба политика пришли к власти при внешней поддержке и «нанесли непоправимый ущерб своим странам»: Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Украина — суверенитет.

Володин также обратил внимание на то, что возглавляемая ранее Порошенко страна погрузилась во внутренние конфликты, в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан. Председатель Госдумы заявил, что данные примеры позволяют сделать вывод о том, что еще ни один захват власти с помощью других государств не сделал жизнь людей лучше.

Как сообщало ФАН ранее, бывший лидер Украины покинул страну. Уточняется, что Порошенко вместе со своей семьей отправился на отдых.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров