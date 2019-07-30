Экс-депутат Рады раскрыл масштабы бегства контрактников из ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил о массовом бегстве контрактников из украинской армии, ссылаясь на документы Генштаба Вооруженных сил Украины.

На своей странице в Facebook Алексей Журавко, проработавший в V и VI созывах украинского парламента, опубликовал письмо врио начальника Главного управления персонала — заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Украины Виктору Муженко, написанное 6 мая этого года.

В этом письме говорится об оттоке военнослужащих по контракту с военной службы в ВСУ. Думенко сообщает, что с начала 2019 года в ВСУ уволено с военной службы 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава. В частности, 6227 военнослужащих по контракту уволились из сухопутных войск, 1049 контрактников ушли из Воздушных сил, 630 человек — из Военно-морских сил, 522 военнослужащих — из десантно-штурмовых войск, 147 контрактников — из Сил специальных операций и 811 человек уволились из других подразделений ВСУ. При этом Думенко сообщает, что 7570 или 81% уволившихся украинских военнослужащих «не изъявили желания заключать следующий контракт и освободились после окончания контракта».

«Объемы увольнения военнослужащих по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаются высокими. За аналогичный период 2018 года уволено 6316 человек, в том числе в связи с истечением срока контракта — 4289 человек (67,9%)», — говорится в письме на имя Муженко.

Там же отмечается, что самый большой отток контрактников наблюдается в боевых частях, которые «полностью вовлекаются в операции объединенных сил» в Донбассе.

Думенко говорит, что отток военнослужащих продолжается, несмотря на увеличение их денежного обеспечения и введение дополнительных выплат в прошлом году, а все потому, что эти меры «утратили конкурентоспособность».

«По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата на Украине в марте 2019 года превысила минимальное денежное обеспечение военнослужащих и составила 10 237 гривен (украинские контрактники получают 10 200 гривен. — Прим. ФАН). Денежная компенсация за поднаем жилья не покрывает реальной стоимости поднайма, а обеспечение новыми общежитиями требует длительного времени», — констатировал врио начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ.

Однако, по мнению Алексея Журавко, даже внеочередное увеличение денежного довольствия не остановит отток военнослужащих-контрактников из рядов ВСУ.

«Не всегда денежное довольствие может поднять боевой дух воинов. Особенно когда речь идет о бандеровских формированиях, куда набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля». Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы — они не то, что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие», — заметил бывший депутат Верховной рады Украины.

Журавко высмеял намерение руководства ВСУ поднять боевой дух личного состава «укреплением товарищеских отношений в воинских коллективах, их сплочения вокруг ценностей боевого братства, боевых традиций, особенно в воинских частях, имеющих наибольшие показатели увольнения военнослужащих».

Также политик усомнился в том, что в условиях «тонущей экономики» правительство Украины согласится увеличить выплаты единовременного денежного вознаграждения за заключение следующих длительных контрактов в ВСУ.

«Чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам «самая сильная и могучая армия Европы», — считает Журавко. — Всем здравомыслящим украинцам предлагаю бежать из этой армии, потому что вы являетесь для генералов бандеровских войск Украины пушечным мясом, на котором зарабатывают большое бабло. И плевать им на вас».

Ранее Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей объяснил причины бунта украинских морпехов в Мариуполе и предрек его повторение в других частях Украины.