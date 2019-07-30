Саррадж рассчитывает на проведение всеобщих выборов в Ливии до конца 2019 года

Триполи, 30 июля. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил, что рассчитывает на проведение всеобщих выборов в стране до конца 2019 года. По его словам, ливийские граждане всех регионов страны выдвинули инициативу по урегулированию внутреннего кризиса и достижению стабильной политической ситуации.

Как отметил Саррадж, в рамках реализации этой инициативы ожидается созыв национального форума в координации с миссией ООН, условием участия в котором является «вера в мирное демократичное урегулирование, гражданское государство и неприемлемость военной диктатуры».

«Этот форум должен поспособствовать проведению парламентских и президентских выборов до конца этого года», — сказал Файез Саррадж в интервью РИА Новости.

Это не первое заявление о планах провести выборы в Ливии. Например, в феврале 2019 года сообщалось, что глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар провели переговоры, по итогам которых «сошлись во мнении о необходимости проведения выборов». При этом в стране продолжается война: 4 апреля Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов», а лояльные ПНС вооруженные группировки начали ответную операцию. По данным ВОЗ, в результате боестолкновений погибли более тысячи человек, еще более 5,5 тысячи — получили ранения.

О том, что судьба выборов в Ливии неизвестна, сообщали также в российском Фонде защиты национальных ценностей. Один из участников мониторинговой группы ФЗНЦ в Ливии Александр Прокофьев, который смог покинуть страну, подчеркнул, что сроков президентских выборов нет, как нет и соответствующих законов. Не проводился и референдум, отметил он.

Напомним, сотрудники Фонда — известный социолог Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, — были задержаны в Триполи в мае 2019 года. В западной прессе, в частности — в материале Bloomberg, говорилось о якобы «вмешательстве» россиян в электоральные процессы в стране. Как подчеркивал глава Фонда Александр Малькевич, социологи изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в Ливии, и никоим образом не вмешивались в «электоральные процессы».

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране фактически было установлено двоевластие. На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а в Триполи заседает сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.