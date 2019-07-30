Два новых уголовных дела возбуждены после нападения провокаторов на Росгвардию 27 июля

Москва, 30 июля. Правоохранительные органы России возбудили еще два уголовных дела по факту нападения на сотрудников Росгвардии во время несогласованного митинга, который состоялся в Москве 27 июля.

Оба дела возбуждены по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследованием этих эпизодов занимается Главное следственное управление СК РФ по Москве.

«Одно по факту распыления перцового газа, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии. Поводом к возбуждению второго дела стал бросок фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих», — рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах.

Таким образом, по факту нападения на сотрудников Росгвардии 27 июля возбуждено уже три дела. Одним из подозреваемых является участник митинга Евгений Коваленко, который швырнул в росгвардейца мусорный бак.

Напомним, что незаконная акция состоялась в Москве в минувшую субботу. Неизвестные провокаторы начали распылять слезоточивый газ и швыряться бутылкам с водой, в результате чего трое стражей правопорядка пострадали. Полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, большинство из которых оказались приезжими.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. По ее словам, благодаря сотрудникам правоохранительных органов, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия оппозиции.